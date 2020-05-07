هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مايو, 2020 08:02 ص

تصاعد أدخنة من منشأة إل جي بوليمرز إثر تسرب غاز في فيزاخابتنام على الساحل الشرقي للهند، في 7 أيار/مايو 2020

قتل سبعة أشخاص على الأقل ونقل مئات آخرون إلى مستشفيات إثر حصول تسرب غازي في مصنع للمواد الكيميائية قبيل فجر الخميس في شرق الهند، أدى أيضا إلى إصابة عدد من الأشخاص بحالات إغماء في الشوارع، وفق السلطات.

وتسرب الغاز من خزانات في مجمع تملكه شركة "إل جي تشيم" الكورية الجنوبية التي كانت علقت العمليات في المجمع بسبب إجراءات العزل التي تفرضها الهند للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت مشاهد قنوات التلفزيون المحلية الهندية عددا من الأشخاص من بينهم نساء وأطفال، مستلقين بدون حراك أرضا في شوارع فيزاخابتنام، المدينة الصناعية الساحلية في ولاية أندرا براديش.

وقال الطبيب بي كا نايك منسق المستشفيات في المنطقة إن سبعة أشخاص قتلوا فيما نقل ألف شخص أساسا إلى المستشفيات.

وأضاف في تصريحات لوكالة فرانس برس "إنها مصيبة".

غير أنه خلال اليوم خرج مئات الأشخاص من المستشفيات، وقال نايك إنه بحلول بعد ظهر الخميس كان 600 شخص لا يزالون في المستشفيات لكن لا أحد منهم يعاني من حالة خطيرة.

وأظهرت صور لوكالة فرانس برس من داخل مستشفى الملك جورج في المدينة، في وقت سابق الخميس مريضين أو ثلاثة على السرير الواحد، العديد منهم أطفال وعدد كبير منهم فاقدي الوعي.

وبعض المرضى كانوا يرقدون على الأسرة في المستشفى وهم يرتدون سراويل قصيرة وعراة الصدور وحفاة.

- صلوات -

كتب رئيس الحكومة ناريندرا مودي على تويتر "أصلي من أجل سلامة الجميع في فيزاخابتنام".

والمصنع الذي تشغله شركة "إل جي بوليمرز" هو أحد فروع مجموعة "إل جي تشيم" ويقع في إحدى ضواحي فيزاخابتنام.

وأصدرت "إل جي تشيم" بيانا في كوريا الجنوبية صباح الخميس أعلنت فيه وقف تسرب الغاز.

وقال البيان إن "تسرب الغاز بات تحت السيطرة ونستكشف كل السبل لتقديم العلاج السريع للذين يعانون من تنشق الغاز المسرب".

وقالت سواروب راني المسؤولة في شرطة فيزاخابتنام لوكالة فرانس برس إن المصنع كان متوقفا عن العمل بسبب إجراءات العزل المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن الغاز "لم يكن يخضع لإشراف بسبب إجراءات الإغلاق، وحدث تفاعل كيميائي وارتفاع في درجة الحرارة داخل الخزانين وتسرب الغاز لهذا السبب".

وأوضحت أن القرويين اتصلوا بالسلطات حوالى الساعة 3,30 صباحا وتحدثوا عن غاز في الهواء. وعناصر الشرطة الذين هرعوا إلى المكان ما لبثوا أن تراجعوا خشية تعرضهم للتسمم.

وقالت "توجهنا إلى المكان على الفور. كانت رائحة الغاز قوية ولم يكن من الممكن البقاء في المكان أكثر من بضع دقائق، وبدأ العمال العمل حوالى الساعة الرابعة".

وأكدت شركة إل جي تشيم أن المصنع الذي يقوم بتصنيع منتجات البوليسترين، لم يكن يعمل بسبب إجراءات العزل، لكنها قالت إن عمال الصيانة كانوا في المنشأة.

وقال متحدث باسم الشركة في سيول لوكالة فرانس برس "صحيح أن المصنع لم يكن يعمل نظرا لإجراءات الإغلاق، لكن عمال صيانة كانوا في الداخل".

وأوضح أن "عاملا من فريق الليل رصد التسرب وقام بالتبليغ عنه".

- طفح جلدي والتهاب العيون -

ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، بينهم طفلة عمرها ثماني سنوات، فيما أصيب خمسة آلاف شخص بعوارض مرضية.

واشتكى الأهالي من مشكلات في التنفس وطفح جلدي والتهاب في العينين، وفق الصحيفة.

وأظهرت قناة نيوز-18 التلفزيونية عددا من الأشخاص مستلقين على الأرصفة والعديد منهم مغميين على ما يبدو.

وقال أر. براهما المسؤول الحكومي الذي يشارك في عمليات الإغاثة والإنقاذ إنه تم استخدام أجهزة بخ لرش المياه في المنطقة المتضررة لإبطال مفعول الغاز.

ونصحت السلطات المواطنين بارتداء ملابس مبللة وأقنعة وتجنب تناول أطعمة غير مغطاة.

وحضت الناس في تغريدة على تويتر على تناول الموز وشرب الحليب "لإبطال مفعول الغاز".

وأعادت الحادثة إلى الأذهان إحدى أسوأ الكوارث الصناعية في التاريخ عندما تسرب غاز من مصنع لمبيدات الحشرات في مدينة بوبال بوسط الهند في 1984.

آنذاك قضى قرابة 3500 شخص، غالبيتهم من المقيمين في أحياء عشوائية في محيط المصنع الذي تشغله شركة يونيون كاربايد، في الأيام التي أعقبت الحادث. فيما قضى آلاف آخرون في السنوات التالية. ولا يزال الناس يعانون من آثار الكارثة حتى اليوم.

وتفيد إحصاءات حكومية ان مئة ألف شخص من المقيمين قرب منشأة يونيون كاربايد، أصيبوا بأمراض مزمنة.

ولا يزال الناجون يعانون من أمراض تصيب الجهاز التنفسي والكلى ومن اختلالات هرمونية وأمراض عقلية والسرطان.

وأصيبت الأجيال الجديدة بالأمراض بسبب المياه الجوفية الملوثة وحليب الأم المسموم الذي رضعوه عند الولادة.

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