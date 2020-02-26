هذا المحتوى تم نشره يوم 26 فبراير, 2020 10:08 م

أعلنت شرطة ميلووكي، المدينة الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي، الأربعاء أنّها أرسلت وحدات إلى مقرّ شركة "مولسون كورس" إثر ورود بلاغ يفيد بوجود مسلّح يطلق النار داخل مقرّ شركة التخمير العملاقة، في هجوم قالت وسائل إعلام محلية إنّه أوقع العديد من الإصابات.

أفادت وسائل إعلام أميركية الأربعاء أنّ موظّفاً في شركة لصنع البيرة بمدينة ميلووكي (الغرب الأوسط) طُرد لتوّه من عمله أطلق النار داخل الشركة فقتل ستة أشخاص قبل أن يلقى مصرعه.

وفي حين لم يؤكّد أيّ مصدر رسمي هذه الحصيلة، أفادت شرطة ميلووكي، كبرى مدن ولاية ويسكونسن، أنّها أرسلت وحدات إلى مقرّ شركة "مولسون كورس" إثر ورود بلاغ يفيد بوجود مسلّح يطلق النار داخل مقرّ شركة التخمير العملاقة.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر "الرجاء أن تبقوا بعيدين عن المنطقة في هذا الوقت"، مشيرة إلى أنّها تحقّق في "حادثة خطرة" في منطقة "ميلر فالي" حيث يقع مصنع البيرة.

وبحسب شبكتي "دبليو آي أس إن 12" وفوكس 6 نيوز" التلفزيونيتين المحليّتين فإنّ مطلق النار هو موظف في مصنع البيرة وقد طُرد في وقت سابق من نهار الأربعاء من الشركة التي تخضع لعملية إعادة هيكلة.

وأفادت "فوكس 6 نيوز" أنّ الموظف كان لا يزال مرتدياً ثياب العمل التابعة للمصنع حين راح يطلق النار.

وأرسلت الشرطة ودائرة الإطفاء عشرات الآليات إلى المكان، بحسب مشاهد بثّتها قنوات التلفزة المحلية.

وبحسب الإجراءات المتّبعة في مثل هذه الحالات فقد تم إخطار كل المؤسسات التعليمية الواقعة على مقربة من مكان إطلاق النار لكي تحتاط وتغلق المنافذ المؤدّية إليها.

وبحسب صحيفة "ميلووكي جورنال سينتينل" فإنّ شركة مولسون كورس، التي كان اسمها حتى العام الماضي "ميلر كورس"، أخطرت موظّفيها في رسالة عبر البريد الإلكتروني بوجود مسلّح في المبنى يطلق النار.

ونقلت الصحيفة عن زوج موظفة في مصنع البيرة قوله إنّ زوجته أبلغته عبر رسائل نصّية أنّها على دراية بوجود مسلّح يطلق النار في المبنى وهي مختبئة مع زملاء لها داخل غرفة.

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