هذا المحتوى تم نشره يوم 13 نوفمبر, 2019 05:02 ص

عناصر أمن ومفتشون تجمعوا في موقع عملية انتحارية في كابول في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرة بجروح بينهم أربعة أجانب في انفجار سيارة مفخخة صباح الأربعاء في كابول، على ما أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.

وأوضح رحيمي أن الانفجار وقع في الساعة 7,25 (2,55 ت غ) في القطاع "بي دي 15ء" بشمال العاصمة الأفغانية على مقربة من وزارة الداخلية.

وقال إن الاعتداء الذي نفذ بواسطة "حافلة صغيرة مفخخة بالمتفجرات استهدف سيارة رباعية الدفع تابعة لشركة أمنية أجنبية هي غارداوورلد".

وتابع "قتل سبعة من مواطنينا وأصيب عشرة أشخاص بينهم أربعة أجانب من الشركة الأمنية بجروح".

وكان مصدر في وزارة الداخلية أفاد في وقت سابق أن الهجوم استهدف موكب آليات حكومية على طريق رئيسي.

ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الاعتداء الذي وقع في ساعة ذروة.

ويأتي ذلك غداة إعلان الرئيس أشرف غني أنّ السلطات ستفرج عن ثلاثة سجناء من كبار قادة حركة طالبان في صفقة تبادل على ما يبدو مع أستاذين جامعيين أجنبيين تحتجزهما الحركة منذ 2016، في بادرة قد تكون لها انعكاسات كبرى على عملية السلام.

وبين السجناء الثلاثة أنس حقاني الموقوف منذ العام 2014، وهو ابن مؤسس شبكة جلال الدين حقاني المسؤولة عن العديد من الهجمات على كابول وعلى قوات الحلف الأطلسي.

والسجينان الآخران اللذان من المفترض إطلاق سراحهما هم، حاج ملي خان الذي يعتقد أنه عم قائد حركة حقاني سراج الدين حقاني، وعبد الرشيد الذي يقال إنّه شقيق محمد نابي عمري عضو المكتب السياسيّ لطالبان في قطر.

ا ف ب/دص/نور

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