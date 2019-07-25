هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يوليو, 2019 05:04 ص

عناصر أمن أفغانية تحقق في موقع انفجار أمام جامعة في كابول في 19 تموز/يوليو 2019.

قتل سبعة أشخاص على الأقل الخميس وأصيب 21 آخرون بجروح في ثلاثة انفجارات هزت العاصمة الافغانية كابول الخميس قبيل موسم الانتخابات.

وتأتي التفجيرات وسط تزايد أعمال العنف في كابول وانحاء افغانستان حيث لا تزال الحرب تحصد ضحايا رغم الجهود الاميركية للتوصل الى اتفاق سلام مع حركة طالبان.

لم تتبن أي جهة الانفجارات التي تأتي قبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية في 28 ايلول/سبتمبر.

وكانت عمليات اقتراع سابقة شهدت أعمال عنف وهجمات نفذتها طالبان ومجموعات متمردة أخرى ترفض الاعتراف بحكومة افغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي ان الانفجار الاول وقع حوالى الساعة 3,40 ت غ حين صدم انتحاري بدراجته النارية حافلة في شرق كابول. وأضاف رحيمي ان الحافلة تابعة لوزارة المناجم والنفط.

وأشار أيضا الى انفجارين آخرين أحدهما بسيارة مفخخة في شرق كابول.

وأوضح ان الحصيلة سبعة قتلى و21 جريحا. ولم يتسن معرفة ما اذا كانت هذه الحصيلة تشمل كل الانفجارات او مجرد الاول.

من جهته اشار المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله مايار الى حصيلة مماثلة.

وتتفاوض الولايات المتحدة على اتفاق يؤدي الى انسحاب القوات الاجنبية من البلاد مقابل ضمانات امنية من جانب حركة طالبان بينها تعهد بان افغانستان لن تصبح ملاذا آمنا لمجموعات ارهابية.

ويرى مراقبون ان المتمردين يصعدون هجماتهم من أجل تحسين موقفهم التفاوضي.

ويرتقب ان يتوجه الموفد الاميركي الخاص زلماي خليل زاد الموجود هذا الاسبوع في كابول، الى الدوحة في الايام المقبلة لحضور جولة محادثات جديدة مع طالبان.

كما صعدت الولايات المتحدة حملتها الجوية ضد طالبان هذه السنة ويتحدث كل طرف عن الحاق خسائر بشرية فادحة بالطرف الاخر.

بحسب حصيلة للامم المتحدة قتل 3804 مدنيا في الحرب عام 2018 بينهم 927 طفلا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن انه يريد ان تغادر القوات الاميركية افغانستان في أسرع وقت ممكن.

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