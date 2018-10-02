سبعة قتلى على الأقل في هجوم انتحاري على تجمع انتخابي في أفغانستان (مسؤول)
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دورية امنية في جلال اباد في 31 تموز/يوليو 2018(afp_tickers)
قتل سبعة أشخاص على الأقل في هجوم انتحاري استهدف تجمعا انتخابيا في شرق أفغانستان الثلاثاء، حسب ما أعلن أحد المسؤولين، في تصاعد لأعمال العنف قبيل الانتخابات التشريعية المرتقبة هذا الشهر.
وقال المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله خوجياني إنه أضافة إلى القتلى أصيب 25 شخصا بجروح عندما فجر الانتحاري نفسه في تجمع انتخابي للمرشح للانتخابات البرلمانية عبد الناصر محمد في الولاية الواقعة شرق أفغانستان.
وأضاف خوجياني أن بعض الجرحى إصاباتهم خطيرة.
وتشهد الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقررة في 20 تشرين الأول/أكتوبر بعد أن تم إرجاؤها، أعمال عنف دامية.
وقتل خمسة مرشحين في هجمات، بحسب اللجنة المستقلة للانتخابات، وهناك مخاوف من تصاعد أعمال العنف.
وتوعدت حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية بعرقلة العملية الانتخابية فيما تقومان بتكثيف هجماتهما في أنحاء البلاد.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب