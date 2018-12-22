سبعة قتلى على الأقلّ في تفجيرين قرب القصر الرئاسي في الصومال

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 ديسمبر, 2018 08:42 ص

قوات الامن الصومالية في موقع انفجار سيارة في سوق مزدحمة في مقديشو في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

قتل سبعة أشخاص على الأقل السبت في مقديشو في تفجير سيارتين مفخختين تبنته حركة الشباب الإسلامية ووقع قرب القصر الرئاسي كما أفاد مصدر في الشرطة.

وقال ابراهيم محمد مسؤول الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس "نؤكد مقتل سبعة أشخاص في الانفجارين فيما أصيب عشرة آخرون بجروح".

وأضاف أن "القوات الأمنية أغلقت المنطقة ويجري تحقيق" حاليا في التفجيرين.

وأعلن التلفزيون الصومالي "يونيفرسال تي في" الذي يتخذ في لندن مقرا له أن ثلاثة من العاملين معه قتلوا في التفجيرين بينهم صحافي يحمل الجنسيتين الصومالية والبريطانية ويدعى اويل ضاهر.

ووقع الانفجار الاول عند نقطة تفتيش قرب المسرح الوطني الواقع على بعد 500 متر من القصر الرئاسي. والانفجار الثاني وكان أقوى بحسب ما افاد شهود، هز شارعا بالقرب من موقع الانفجار الاول بعد دقائق.

وقال الشاهد اديل حسن لوكالة فرانس برس إن "الانفجار الثاني كان قويا جدا" مضيفا "رأيت عدة جثث بينها جثث عناصر في قوات الامن".

وذكر شهود أن مسؤولا كبيرا في الحكومة في منطقة بنادير التي تشمل مقديشو، جرح في الانفجار الثاني. وقال أحدهم عثمان فهية إن المسؤول "أصيب بجروح طفيفة لكن العديد من حراسه الأمنيين قتلوا".

وتبنت حركة الشباب الإسلامية التابعة لتنظيم القاعدة التفجيرين قائلة في بيان إنها استهدفت "نقطة تفتيش أمنية كانت تحمي القصر الرئاسي".

وخسرت حركة الشباب الاسلامية بعد طردها من مقديشو عام 2011 معظم معاقلها، لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تشن منها اعتداءات انتحارية وعمليات اخرى، ضد اهداف حكومية وامنية او مدنية بما يشمل العاصمة.

وتوعدت باسقاط الحكومة الصومالية المدعومة من المجموعة الدولية ومن قبل 20 ألف عنصر من قوة اميصوم.

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