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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 12:49 ص 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 00:49

عناصر من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر خلال دوريات شرق بنغازي في 7 شباط/فبراير 2018. (afp_tickers)