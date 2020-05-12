هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2020 03:49 م

رجال إطفاء على متن سفينة يحاولون إطفاء حريق على متن ناقلة النفط الاندونيسية في بيلاوان في سومطرة الشمالية في 11 ايار/مايو 2020.

عثر المسعفون على جثث سبعة أشخاص على الأقل متفحمة غداة الحريق الذي اندلع في ناقلة نفط في مرفأ جزيرة سومطرة الإندونيسية، كما أعلنت الشرطة الثلاثاء، معربة عن تخوفها من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وعلق الضحايا مع عشرات الأشخاص على متن ناقلة النفط "جاغ ليلا" التي كانت تخضع لأعمال صيانة، عندما اشتعلت فيها النيران الإثنين بعد سماع دوي انفجارات في ميناء بيلاوان في شمال سومطرة.

وحاول رجال الإطفاء إخماد الحريق لساعات على متن سفينة أخرى راسية في الميناء.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية أم بي نينغولان "القتلى هم من علقوا في السفينة خلال الحريق. ولم ينجحوا في الفرار".

وأضاف أنه تم أخذ عينات من الحمض الريبي النووي لكشف هوية الضحايا.

وتسبب الحريق الذي لم يعرف سببه بعد، أيضا بإصابة 22 شخصا بجروح.

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