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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2018 07:28 م 19 مايو 2018 - آخر تحديث - 19:28

جنود برازيليون في دورية أمنية في حي فيلا كينيدي في ريو دي جانيرو في 13 اذار/مارس 2018. (afp_tickers)