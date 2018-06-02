سبعة قتلى ومفقودان في سيول نجمت عن العاصفة "البرتو" في كوبا
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صورة نشرتها وكالة الانباء الكوبية لفيضان نهر بسبب العاصفة البرتو في 28 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
ادت سيول نجمت عن العاصفة الاستوائية "البرتو" الى مقتل سبعة اشخاص وفقدان اثنين آخرين في كوبا، كما اعلن الدفاع المدني في بيان السبت.
وقالت السلطات ان كل الضحايا ماتوا غرقا وهم رجال تراوح اعمارهم بين 26 و77 عاما. وتابعت ان المفقودين هما رجلان يبلغان 18 و51 عاما.
وسقط هؤلاء في مناطق سييغو دي افيلا وسانكتي سبيريتوس وفيا كلارا في وسط الجزيرة، وكذلك في ماتانزاس وبينار ديل ريو في الغرب حيث هطلت امطار غزيرة طوال الاسبوع.
وكان وزير الداخلية خوليو سيزار صرح الثلاثاء ان كل هؤلاء لقوا حتفهم "بسبب عدم التزام الحذر".
وتشكلت هذه العاصفة الجمعة في البحر الكاريبي ودشنت موسم الاعاصير في منطقة الاطلسي قبل اسبوع من موعدها عادة.
وتم اجلاء اكثر من اربعين الف شخص في مناطق سيينفويغوس وسانكتي سبيريتوس وفيا كلارا وماتانزاس، بحسب وسائل اعلام محلية تحدثت ايضا عن اضرار مادية وخسائر زراعية وآلاف المساكن التي تضررت.
واضطرت السلطات لاغلاق مصفاة النفط في سيينفويغوس الاساسية للاقتصاد الكوبي والقاء مواد نفطية في الخليج. وبدأت عمليات تنظيف قد تصل كلفتها الى مليون دولار، كما قال مسؤول للتلفزيون المحلي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب