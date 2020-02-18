هذا المحتوى تم نشره يوم 18 فبراير, 2020 05:17 ص

أعلنت السلطات الكولومبية مقتل سبعة أشخاص وجرح 11 آخرين في انفجار شاحنة صغيرة للنقل العام على طريق سريع بجنوب غرب البلاد، مستبعدة فرضية اعتداء.

وقال المسؤول العسكري الجنرال خورخي هويوس في مؤتمر صحافي إن الشاحنة الصغيرة انفجرت في روزاس في منطقة كوكا، مما تسبب بأضرار في آليات أخرى.

وكانت هيئة "المدافع عن الشعب" تحدثت أولا في تغريدة على تويتر عن "اعتداء بسيارة مفخخة" مدينة هذا "العمل الوحشي والعشوائي". كما دان مكتب الأمم المتحدة المحلي لحقوق الإنسان هذا الانفجار.

لكن القيادة العسكرية العليا الكولومبية نفت هذه الرواية.

وقال الجنرال هويوس من مدينة بوبايان في جنوب غرب البلاد "هذا ليس اعتداء. إنها آلية للنقل العام كانت متوجهة من باستو إلى كالي وانفجرت خلال سيرها".

وأضاف الجنرال أن حريقا انتقل إلى السيارات التي كانت أمام الشاحنة الصغيرة وخلفها.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك