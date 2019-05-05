هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2019 02:13 م

مقر مجلس اوروبا في ستراسبورغ في الخامس من ايار/مايو 2019

يحيي مجلس أوروبا الاحد الذكرى السبعين لدفاعه عن حقوق الانسان في وقت تشهد القارة العجوز تصاعدا للتيارات الشعبوية في موازاة أزمة حادة بين المؤسسة الاوروبية وروسيا.

تقول الطالبة زينيلا (18 عاما) وهي تزور قاعة لجنة الوزراء التي فتحت امام الجمهور في الذكرى السبعين لقيام المؤسسة "كنت أجهل كل شيء، إنه فعلا اكتشاف".

لا يزال البعض يخلط بين مجلس الاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا الذي يشمل القارة برمتها ويضم 47 دولة عضوا بينها، إضافة الى دول الاتحاد الاوروبي، تركيا وروسيا وسويسرا وارمينيا وأذربيجان.

ابصر المجلس النور بناء على معاهدة وقعت في الخامس من أيار/مايو 1949 في لندن، وتقضي مهمته بالدفاع عن حقوق الانسان والديموقراطية ودولة القانون عبر مواثيق دولية وبعثات مراقبة أو توصيات يصدرها للدول الاعضاء فيه.

وقال أمينه العام النروجي ثوربون ياغلاند لوكالة فرانس برس إن "النجاح الابرز لمجلس اوروبا أنه جعل من اوروبا منطقة لا تطبق فيها عقوبة الاعدام" إضافة الى حظر التعذيب والاشغال الشاقة.

أما الذراع القضائية للمجلس، المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي تجاوزت شهرتها المجلس نفسه، فتحيي الذكرى الستين لقيامها. وهي الهيئة الاعلى للنظر في طعن قد يتقدم به أي فرد يعتبر أن دولة عضوا انتهكت حقوقه.

وكان ونستون تشرشل اطلق منذ 1946 في خطاب ألقاه في زوريخ، فكرة "إعادة خلق العائلة الاوروبية في إطار هيكلية اقليمية يمكن أن تسمى الولايات المتحدة الاوروبية"، على أن "تتخذ مرحلتها الاولى العملانية شكل مجلس لاوروبا".

- استحقاق حزيران/يونيو -

ولم تمض ثلاثة أعوام حتى اصبح حلم رئيس الوزراء البريطاني الاسبق حقيقة مع مجموعة أولى من الدول هي بلجيكا والدنمارك وفرنسا وايرلندا وايطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنروج والسويد والمملكة المتحدة. وتم اختيار ستراسبورغ مقرا لمجلس اوروبا، ثم للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، لما ترمز اليه من مصالحة بين فرنسا والمانيا بعدما دفعت غاليا ضريبة الحروب.

واوضح ثوربورن ياغلاند "لقد بلورنا في شكل ما اوروبا جديدة متحضرة بعد الحرب العالمية الثانية" عبر شرعة أوروبية لحقوق الانسان "تتجاوز" في مضمونها الاعلان العالمي لحقوق الانسان. ويلتقي ياغلاند الاثنين في باريس الرئيس ايمانويل ماكرون قبل ان تتولى فرنسا منتصف ايار/مايو الرئاسة الدورية للمجلس، علما بأن هذه المهمة لن تكون سهلة.

فالمنظمة تعاني منذ اعوام عدة أزمة مع روسيا قد تبلغ نقطة اللاعودة في حزيران/يونيو، وخصوصا لمناسبة انتخاب خلف لياغلاند.

وردا على ضم موسكو القرم في 2014، علقت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا حق تصويت البرلمانيين الروس. وتمثل الرد الروسي المضاد في الامتناع عن إرسال وفد الى الجمعية البرلمانية، فضلا عن تجميد المساهمة الروسية في الموازنة السنوية للمجلس منذ 2017 والبالغة 33 مليون يورو، الامر الذي أجبر المجلس على الحد من انشطته والتفكير في خفض طاقمه البشري.

من هنا، يبدو استحقاق حزيران/يونيو أساسيا لمعالجة الازمة، وخصوصا أن موسكو تهدد بالانسحاب من المنظمة إذا لم يستعد البرلمانيون الروس حقوقهم ولم يتمكنوا من المشاركة في انتخاب الامين العام الجديد.

ومن شأن استمرار الوضع على هذا النحو أن يحرم المواطنين الروس حقهم في اللجوء الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وعلق ياغلاند "سنكون أمام انقسام جديد في اوروبا".

ورغم عدم استبعاد سيناريو الانسحاب الروسي، فان الامين العام يبدو متفائلا، متحدثا عن "مشاورات جيدة جدا" قد تفضي الى تجاوز الازمة.

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