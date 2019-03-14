هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2019 12:39 م

ظل الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي في اليوم الثاني من قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل بتاريخ 12 تموز/يوليو 2018

أظهرت أرقام صدرت الخميس أن الإنفاق الدفاعي لسبع من الدول الـ29 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بلغ الهدف المحدد للعام 2018، وهو تحسن يرجح أن لا يكون كافيا لنيل رضا الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولطالما انتقد ترامب أعضاء الحلف الأوروبيين لعدم إنفاقهم ما يكفي على قطاعهم الدفاعي متهما إياهم باستغلال القدرات العسكرية الأميركية.

وباستثناء الولايات المتحدة، بلغ الإنفاق العسكري لستة أعضاء في الحلف -- بريطانيا وإستونيا واليونان ولاتفيا وليتوانيا وبولندا -- 2% من إجمالي الناتج الداخلي في 2018.

ورغم أن كل ما تعهدت به دول الحلف هو محاولة بلوغ هدف 2% بحلول 2024، أثار فشل دول كثيرة في الاقتراب حتى من هذا الهدف حفيظة ترامب الذي أشارت تقارير إلى أنه هدد بالانسحاب من الحلف في حال عدم زيادة الإنفاق فورا.

وتعرضت ألمانيا، القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا، لانتقادات من ترامب على وجه الخصوص بينما كان إنفاقها أقل بكثير من الهدف.

وبينما ازداد إنفاق ألمانيا على الدفاع من 45 مليار دولار إلى 50 مليار دولار، يعني نمو اقتصاد البلاد أن الرقم بقي بالنسبة لإجمالي ناتجها الداخلي على حاله عند 1,23 بالمئة.

وأفاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في كانون الثاني/يناير أن انتقادات ترامب المعتادة بشأن الإنفاق دفعت أعضاء الحلف لزيادة إنفاقهم.

وكثيرا ما يشير ستولتنبرغ إلى أن إجمالي الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي يزداد. وبحلول نهاية العام 2020، سيكون أعضاء الحلف زادوا إنفاقهم بمئة مليار دولار منذ وصول ترامب إلى السلطة في 2016.

ويفوق الإنفاق الدفاعي العسكري الأميركي بأشواط إنفاق باقي أعضاء الحلف. وفي 2018، دفعت واشنطن نحو 700 مليار دولار على الدفاع، مقارنة بـ280 مليار دولار فقط بالنسبة لأعضاء حلف الأطلسي مجتمعين.

وأظهر تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الشهر الماضي أن إنفاق الدول الأوروبية الـ27 المنضوية في الحلف الأطلسي كان أقل من هدف 2% بالمئة بمبلغ قدره 102 مليار دولار في 2018.

وأفاد المعهد أنه كان على أعضاء الحلف الأوروبيين أن "يزيدوا مجتمعين إنفاقهم بنسبة 38 بالمئة" لبلوغ هدف 2% عام 2018.

وتوقع مسؤولون في حلف شمال الأطلسي أن تحقق الدول الأوروبية السبع الأعضاء في الحلف الهدف المنشود في 2018 لكن إنفاق رومانيا كان أقل وبلغ 1,92 بالمئة كون اقتصادها نما بشكل أسرع من المتوقع.

بدو/لين/ص ك

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