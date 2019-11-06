هذا المحتوى تم نشره يوم 06 نوفمبر, 2019 10:41 ص

امرأة أردنية تسير في الموقع الأثري في جرش في شمال الأردن في الثاني من نيسان/أبريل 2003

أصيب ستة أشخاص بينهم أربعة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية بجروح الأربعاء نتيجة تعرضهم لعملية طعن في جرش في شمال الأردن على يد شخص تمكنت القوى الأمنية من توقيفه، بحسب ما أفاد متحدث باسم الأمن العام.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي لوكالة فرانس برس "أصيب ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية بجروح في الاعتداء الذي وقع في جرش في شمال الأردن الأربعاء ونفذه شخص تمكنت القوى الأمنية من توقيفه".

كما أصيب "دليل سياحي أردني وضابط صف من مديرية الأمن العام" بجروح لدى محاولة القبض على المنفذ، بحسب المصدر ذاته. وبالتالي، ارتفعت حصيلة الجرحى الى ستة بعدما كان الأمن العام أشار في مرحلة أولى الى جرح خمسة أشخاص.

وكان متحدث باسم مديرية الأمن العام قال في وقت سابق في بيان أن المهاجم نفذ "الاعتداء بواسطة سكين".

وأضاف "جرى على الفور إلقاء القبض على ذلك الشخص وبوشرت التحقيقات معه".

وأوضح المصدر أنه تمّ "إسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج" في مستشفى جرش الحكومي.

وقام وزير الصحة الأردني سعد جابر يرافقه السفير المكسيكي في الأردن بزيارة الجرحى للاطمئنان على وضعهم الصحي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ونقلت الوكالة عن مدير شرطة إقليم الشمال العميد وحيد النوافلة قوله "يتم حاليا متابعة حالة المصابين والأدلاء السياحيين وإجراء الإسعافات اللازمة لهم".

وأوضح أنه "سيتم نقل الحالات الحرجة بواسطة طائرة خاصة إلى مستشفى المدينة الطبية بعمان"، من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.

ويعود آخر هجوم على سياح أجانب في المملكة الى 19 كانون الأول/ديسمبر من عام 2016 في الكرك في جنوب الأردن وقد أوقع عشرة قتلى بينهم سبعة رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحا هم 15 من عناصر الأمن و17 مدنيا وأجنبيان. وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وأصدرت محكمة أمن الدولة أحكاما تراوحت بين الإعدام والسجن ثلاثة أعوام والمؤبد بحق عشرة أشخاص دينوا في الهجوم.

وتجذب محافظة جرش التي تضم آثارا رومانية تعود الى حقبة ما قبل الميلاد تتكون من مسارح ومدرجات وأعمدة وحمامات وشلالات وأسوار، مئات الآلاف من السياح سنويا.

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