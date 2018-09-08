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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 سبتمبر, 2018 07:45 ص 08 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:45

صورة من الارشيف لحطام طائرة بنغلادشية تحطمت قرب مطار كاتماندو في حادث أسفر عن مقتل 50 راكبا على الأقل في 12 آذار/مارس 2018.

اصطدمت مروحية السبت بتلة في وسط النيبال ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص كانوا على متنها من بينهم سائح ياباني، فيما نجت امرأة من الحادث المروع، على ما أفاد مسؤولون.

ووصل رجال الانقاذ إلى موقع حطام المروحية سيرا على الأقدام في تل في منطقة غابات في منطقة نواكوت.

وقال قائد الشرطة في نواكوت باسانتا كونوار لوكالة فرانس برس "قتل ستة أشخاص في الحادث من بينهم الطيار لكن شخصا واحد نجا".

وأشار كونار إلى أن "سائحا يابانيا" من بين القتلى، كما أوضح ان الراكبة المصابة نقلت جوا إلى العاصمة كاتماندو.

وكانت المروحية التي يقودها طيار واحد تحلق وعلى متنها ستة ركاب، بما في ذلك أحد المسافرين اليابانيين، عندما فقدت الاتصال مع برج المراقبة الجوية بعد إقلاعها من منطقة جورخا المركزية.

ويزدهر قطاع الطائرات الخاصة في النيبال، حيث تنقل السياح والبضائع إلى المناطق النائية في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا حيث يصعب او يستحيل أن يتم شق الطرق.

لكن البلد الأسيوي الفقير يعاني من سجل سيء في السلامة الجوية بسبب سوء تدريب الموظفين وعدم تأمين صيانة.وواجهت النيبال عدة كوارث جوية خلال الأعوام الأخيرة.

وفي آذار/مارس الفائت، قتل 50 شخصا على الأقل إثر تحطم طائرة ركاب بنغلادشية قرب مطار كاتماندو.

وفي العام 2016، اصطدمت طائرة من طراز "توين اوتر" بمحرك توربيني بجبل ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 23 شخصا، كما قتل سبعة اشخاص في تحطم مروحية في شمال العاصمة.

وقتل عشرات الاشخاص في عدة حوادث مروحيات، في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد العام 2015 حيث استخدمت المروحيات لإنقاذ الجرحى ونقل المساعدات للمناطق التي عزلت بسبب الكارثة.

ويحظر الاتحاد الاوروبي تحليق كافة شركات الطيران النيبالية في سمائه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة في قطاع النقل الجوي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب