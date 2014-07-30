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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 يوليو, 2014 05:37 م 30 يوليو 2014 - آخر تحديث - 17:37

محقق في الشرطة يتفقد موقعا لهجوم انتحاري امام مبنى اداري في ولاية كانو في 30 تموز/يوليو 2014 (afp_tickers)