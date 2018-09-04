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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 03:38 ص 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 03:38

امرأة تتّقي المطر في طوكيو في 28 تموز/يوليو قبيل وصول إعصار.

قتل ستة أشخاص وأصيب عشرات آخرون الثلاثاء في أقوى إعصار يضرب اليابان منذ ربع قرن، وتسببت الرياح العاتية والامطار الغزيرة التي صاحبته في اضطرابات كبيرة في حركة النقل وعمل الشركات.

وتسبب الإعصار "جيبي"، وهو الإعصار الحادي والعشرين في موسم الأعاصير في آسيا، الثلاثاء في سقوط أسطح بعض البنايات وانقلاب شاحنات نقل كما جرف ناقلة نفط راسية في خليج اوساكا (غرب) لتصطدم بجسر مؤدي لمطار كانساي.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن ستة اشخاص على الأقل قتلوا جراء الاعصار من بينهم رجل عمره 71 عاما في ولاية شيغا بعد أن سقط عليه مستودع بسبب الرياح العاتية، في حصيلة جديدة.

وكانت الحصيلة السابقة تشير الى سقوط قتيلين.

وقالت الإذاعة الوطنية "ان اتش كي" إن 164 شخصا اصيبوا في مسار الإعصار لكن إصاباتهم ليست خطرة.

وأدى التدمير في الجسر لعزل المطار عن البر الرئيسي للجزيرة ما تسبب في محاصرة نحو 3 آلاف شخص فيه، على ما قال مسؤول لوكالة فرانس برس.

وأضاف المسؤول ان سلطات المطار تقوم باختبارات سلامة حاليا على الجزء غير المدمر من الجسر، دون ان يحدد موعدا لمغادرة الركاب العالقين بالمطار.

وألغيت كافة الرحلات في مطار كانساي الذي قالت وسائل إعلام إن مدارجه وقبوه فاضت بمياه الأمواج التي سببها الاعصار، فيما تسبب الطقس السيئ في انقطاع الكهرباء وفوضى في قطاع النقل في كثير من ارجاء البلاد.

وضرب الإعصار "جيبي" ترافقه رياح عاتية قد تصل سرعتها إلى 216 كلم/ساعة غرب البلاد منتصف نهار الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وعبرت الرياح التي تتحرك بسرعة كبيرة البلاد، ومع حلول المساء كانت على وشك مغادرة اليابسة نحو البحر من ايشيكاوا في وسط اليابان.

وكانت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية قالت إن الإعصار الضخم "سيضرب بكل قواه" غرب الأرخبيل ووسطه، ورجحت أن يؤثر على دائرة واسعة للغاية تشمل طوكيو بأسرها، رغم أن العاصمة تقع الى الشرق من عين الإعصار.

وجرف الاعصار ناقلة نفط راسية في خليج اوساكا (غرب) لتصطدم بجسر، فيما تسبب بفيضان المياه بشكل جزئي في مطار كانساي الدولي الواقع في جزيرة في الخليج.

وأظهرت صور في وسائل إعلام محلية قمة الناقلة وقد حطمت جزءا من الجسر الذي يربط مدينة ازوميسانو بالمطار، لكن دون أن تسجل أي إصابات.

من جهتها، أعلنت شركات الطيران أنها وفي إجراء احترازي ألغت أكثر من 700 رحلة جوية بينها العديد من الرحلات الدولية الواصلة والمغادرة في مطاري ناجويا واوساكا (غرب)، في حين تم تعليق العمل على العديد من خطوط السكك الحديد والعبارات.

وتسبب الاعصار أيضا في حرمان عشرات الآلاف من خدمات الكهرباء.

وبسبب الإعصار العنيف قررت المتاجر الكبرى في منطقة أوساكا بشكل خاص إغلاق أبوابها الثلاثاء.

أما الشركات التي تقع مقرّاتها في مناطق يتوقّع أن تكون الأكثر تضرّرا من الإعصار فطلبت من موظفيها ملازمة منازلهم، وكذلك فعلت المدارس مع تلامذتها ومعلّميها.

وتشهد اليابان سنوياً العديد من الأعاصير خلال فصل الصيف لكن "جيبي" يتميّز عن تلك الأعاصير بقوته الشديدة مما يعني أنه قد يتسبّب بأضرار جسيمة ولا سيما في شرق الأرخبيل الذي ما زال يعاني من الدمار الشديد الذي نجم في مطلع تموز/يوليو عن فيضانات وانهيارات أرضية كبرى أوقعت 220 قتيلاً.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب