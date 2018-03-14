ستة قتلى و14 جريحا في تحطم مروحية عسكرية في السنغال
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جنود سنغاليون في معسكر بارنيي قرب دكار في 2 شباط/فبراير 2013.(afp_tickers)
أعلن الجيش السنغالي مقتل ستة أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح، بينهم ثلاثة جروحهم خطرة، إثر تحطم مروحية عسكرية كانت تقل مدنيين وعسكريين في جنوب البلاد مساء الاربعاء.
وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل عبدو ندياي لوكالة فرانس برس إن المروحية كانت في مهمة لنقل جثمان الى زيغوينشور في كازامانس (جنوب) وسقطت في ساعات المساء الاولى قبالة سواحل ميسيراه وسط مستنقعات المنغروف وهي نباتات تنمو في مستنقعات مياهها مالحة.
واضاف ان المروحية كان على متنها 20 شخصا "هم طاقم من اربعة افراد ومدنيون"، مشيرا الى ان السكان المحليين "انقذوا بواسطة مراكبهم المصنوعة من جذوع الاشجار سبعة ركاب"، في حين تولت فرق الانقاذ البحث عن المفقودين الـ13 الذين ما لبثت ان عثرت عليهم.
واثر العثور على المفقودين اصدرت الحكومة بيانا قالت فيه انه "بناء على المعلومات الاولية الواردة من فرق الانقاذ التي هرعت الى مكان الحادث فقد لقي ستة أشخاص مصرعهم" لدى تحطم المروحية.
واضاف البيان ان "بقية الركاب وعددهم 14 اصيبوا بجروح بينهم ثلاثة اصاباتهم خطرة، والدفاع المدني يقوم حاليا بنقلهم جميعا الى مستشفى كاولاك الاقليمي" في وسط البلاد.
ولفتت الحكومة في بيانها الى ان السلطات المختصة "ستشكل لجنة تحقيق لجلاء ملابسات الحادث".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب