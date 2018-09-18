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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 04:49 م 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:49

تقول ستورمي دانيالز النجمة الإباحية التي تدعي أنها أقامت علاقة مع دونالد ترامب قبل أكثر من عشر سنوات في كتاب جديد، إن علاقتها معه ربما كانت "الأقل إثارة" على الإطلاق، وفق مقال نشرته صحيفة "ذا غارديان" الثلاثاء.

وفي كتابها الذي يحمل عنوان "كل التفاصيل" (فول ديسكلوجر) تصف دانيالز أعضاء ترامب التناسلية مستشهدة بشخصية كاريكاتورية في لعبة ماريو كارت، وفق الصحيفة البريطانية التي قالت إنها حصلت على نسخة من الكتاب قبل موعد نشره في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل شهر من انتخابات نصف الولاية الأميركية.

نفى ترامب حصول العلاقة لكن محاميه مايكل كوهين أقر بالذنب في انتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية المتصلة بدفع مبلغ 130 ألف دولار لستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وتزعم دانيالز أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب خلال مباراة للغولف بين المشاهير في بحيرة تاهو في عام 2006 في الوقت الذي أنجبت فيه زوجته ميلانيا ابنهما بارون.

في الكتاب، تصف كيف رأت ترامب لأول مرة خلال بطولة الغولف: "كان يعتمر قبعة حمراء كتب عليها شعار ترامب لنجعل أميركا عظيمة من جديد الذي لم يتخيل أي منا أنه سيتحقق".

وقالت إنهما مارسا الجنس في شقة ترامب الفخمة بعد أن دعاها أحد حراسه الشخصيين لتناول العشاء مع قطب العقارات. عن ذلك كتبت "ربما كانت العلاقة الجنسية الأقل إثارة على الإطلاق التي أقمتها، لكن كان واضحاً أنه لم يشاركني هذا الرأي".

وتروي في الكتاب صدمتها المتزايدة في عام 2016 عندما بدا أن ترامب سيحصل على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، وكيف كانت تقول: "لن يحدث هذا أبداً. إنه لا يرغب البتة في أن يصبح رئيساً".

وكتبت دانيلز أنها ظلت على اتصال مع ترامب خلال العام التالي أملاً في أن تحصل على دور في برنامجه "ذي أبرنتيس" الذي ينتمي إلى تلفزيون الواقع.

وقالت إن ترامب اقترح عليها حتى أن يسمح لها بالغش للبقاء ضمن العرض لمزيد من الحلقات. ونقلت صحيفة "ذا غارديان" عنها قولها في الكتاب: "كان سيجعلني أغش، وكانت الفكرة فكرته مئة في المئة".

وعقَّب مايكل أفيناتي محامي دانيالز ، على أثر مقال الغارديان، على توتير قائلاً إن "أهم ما في (الكتاب) ليس وصفها للعلاقة الجنسية مع السيد ترامب (...) بل وصفها لحياتها ودورها كامرأة عصرية لا تخشى قول الحقيقة".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب