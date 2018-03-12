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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2018 10:41 م 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 22:41

اعرب الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ الاثنين عن "قلق شديد" ازاء الهجوم على العميل الروسي المزدوج السابق في بريطانيا مشيرا إلى أنه على تواصل مع لندن بشأن المسألة.

وصرح ستولتنبرغ في بيان نشره مكتبه ان "المملكة المتحدة حليف مهم جدا وهذا الحادث يثير قلقا شديدا لحلف شمال الأطلسي ونحن على اتصال مع السلطات البريطانية بشأن المسـألة".

وأدلى ستولتنبرغ بتصريحاته بعد ساعات على اعلان رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي انه من "المرجح جدا" ان تكون روسيا مسؤولة عن تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال، وهو ما نفته موسكو.

وفي تصعيد خطير للتوتر الذي أثاره الهجوم على سكريبال وابنته في 4 اذار/مارس، قالت ماي ان غاز الاعصاب المستخدم لتسميمهما هو من النوع العسكري الذي تطوره روسيا.

واعتبر ستولتنبرغ ان "اي استخدام لغاز أعصاب هو عمل مشين وغير مقبول أبدا".

ويزيد تنديد ستولتنبرغ من احتمال ان تلجأ لندن الى تفعيل "المادة الخامسة" في حلف الاطلسي والتي تنص على ان أي هجوم على دولة عضو في الحلف يشكل هجوما على سائر الاعضاء.

الا ان شبكة "بي بي سي" ذكرت ان حكومة ماي رفضت تفعيل هذه المادة وستسعى الى سبل اخرى من اجل مواجهة روسيا.

وأمهلت ماي روسيا حتى مساء الثلاثاء لاصدار توضيح كامل بشأن الهجوم مؤكدة انه في حال عدم حصول لندن على "رد ذو مصداقية" بحلول الاربعاء "سنخلص الى نتيجة مفادها ان هذا العمل يرقى الى الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل الدولة الروسية ضد المملكة المتحدة". وتعهدت باتخاذ "بمجموعة كامة من الاجراءات" للرد على موسكو.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب