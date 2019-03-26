هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2019 03:55 م

رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو في كراكاس في 26 آذار/مارس 2019

ادخلت الولايات المتحدة وروسيا في سجال على خلفية إرسال موسكو خبراء عسكريين دعما لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، في ما اعتبره زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو الثلاثاء مخالفاً للدستور.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فنزويلا الثلاثاء يوم عطلة غداة انقطاع شبه كامل للتيار الكهربائي اعتبرت الحكومة أنه ناجم عن اعتداء" استهدف المحطة الكهرمائية الرئيسية في البلاد.

وقال رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض الذي نصّب نفسه رئيسا بالوكالة واعترفت به نحو خمسين دولة بينها الولايات المتحدة "يبدو أن (حكومة مادورو) ليس لديها ثقة في عسكرييها، لأنها تستقدم (عسكريين) من الخارج (...) إنهم ينتهكون الدستور من جديد".

وجاء كلام غوايدو في كلمة له أمام البرلمان وهو الهيئة الرسمية الوحيدة الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وصلت طائرتان روسيتان تنقلان نحو مئة عسكري و35 طناً من العتاد الأحد إلى كراكاس "في إطار التعاون التقني والعسكري" مع فنزويلا، بحسب ما أعلنت وكالة سبوتنيك الروسية الرسمية للأنباء.

والثلاثاء أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن قرار موسكو إرسال خبراء عسكريين إلى كراكاس يراعي القانون الفنزويلي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في بيان إن موسكو "تطور تعاونها مع فنزويلا وفقا لتطبيق دقيق لدستور هذا البلد مع الاحترام الكامل لقوانينه".

وأضافت أن "وجود اختصاصيين روس على الأراضي الفنزويلية يخضع لاتفاق بين الحكومتين الروسية والفنزويلية حول التعاون العسكري والتقني تم توقيعه في ايار/مايو 2001".

وقالت زاخاروفا إن موسكو ستواصل "التعاون البناء" مع فنزويلا "لما فيه مصلحة البلدين".

ودخلت واشنطن وموسكو في مواجهة على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها فنزويلا.

وحذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نظيره الروسي سيرغي لافروف من أن الولايات المتحدة لن تقف "مكتوفة الأيدي" إذا استمرت روسيا "في مفاقمة التوتر في فنزويلا". وردّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف متهماً واشنطن بالسعي لتدبير "انقلاب" في فنزويلا للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

واتّهمت زاخاروفا في بيانها واشنطن باعتماد "خطاب عدواني" في هذه القضية.

وتدعم واشنطن وحلفاؤها غوايدو في المقابل يتمسّك مادورو بالسلطة ويحظى بدعم روسيا والصين سياسيا واقتصاديا.

- انقطاع جديد للكهرباء -

وأعلنت فنزويلا الثلاثاء يوم عطلة غداة غداة انقطاع التيار الكهربائي في كراكاس ومدن أخرى وتوقّف خدمات النقل المشترك وشبكات توزيع المياه ما أغرق المباني التي تفتقد للمولّدات، وبينها مستشفيات، في ظلام دامس.

وخلت طرقات العاصمة تقريبا من المارة. وتشكّلت طوابير لركاب الحافلات القليلة التي كانت لا تزال تعمل وسط إغلاق محطات المترو وتوقّف قطارات الأنفاق. كما أغلقت المتاجر.

وبدأ الانقطاع الإثنين قرابة الظهر ما أثار المخاوف لدى السكان من شلل مماثل لذاك الذي أصاب البلاد قبل أسبوعين، حين استمر الانقطاع أسبوعا كاملا.

وليلا عاد التيار لساعات ثم انقطع مجددا لا سيما في المطار الدولي قرب كراكاس حيث جرى تسجيل الركاب يدويا بسبب توقّف الحواسيب.

وأعلنت الحكومة الثلاثاء يوم عطلة للعمال والمدارس لتخفيف الضغط عن الشبكة.

وصرّح وزير الاتصالات خورخي رودريغيز للتلفزيون الرسمي "نحن ضحية اعتداء استهدف توليد الطاقة الكهربائية ونظام التوزيع بخاصة في محطة غوري"، المحطة الكهرمائية الرئيسية التي تؤمّن 80 بالمئة من احتياجات البلاد من الكهرباء.

وقد حمّل الوزير المسؤولية للمعارضة بقيادة رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي غوايدو الذي نصّب نفسه رئيسا بالوكالة واعترفت به اكثر من خمسين دولة بينها الولايات المتحدة.

- شبكة متهالكة -

وفي 7 آذار/مارس شهدت فنزويلا انقطاعاً للتيار الكهربائي استمر أسبوعاً وقضى خلاله أكثر من 12 مريضا في المستشفيات وأدّى إلى توقّف قطاع النقل العام وإبطاء وتيرة انتاج النفط وتوقّف شبكات توزيع المياه.

وقد اتّهم حينها مادورو الولايات المتحدة بشّن "هجوم إلكتروني" ضدّ بلاده، كما فتحت النيابة العامة الفنزويلية تحقيقاً بحق غوايدو "للاشتباه بتورّطه في تخريب شبكة الكهرباء".

ووعد بتشكيل وحدة عسكرية خاصة لحماية البنى التحتية.

وحينها قال محلّلون إن فرضية حصول اعتداء من قبل الولايات المتحدة قائمة لكنّها غير مرجّحة.

ورجّحوا أن يكون غياب الاستثمارات اللازمة لصيانة قطاع إنتاج الكهرباء كما وسوء إدارته والفساد المستشري فيه عوامل أدت إلى انقطاع التيار، متوقّعين حصول مزيد من انقطاعات.

وقد رفض غوايدو اتّهامات الحكومة وقال إن عمالا في الشركة العامة للكهرباء أبلغوه بأن سبب الانقطاع هو "حمولة زائدة على أحد المحوّلات".

وتساءل على تويتر "كيف يمكنهم تكرار ذريعة +حرب الكهرباء+ والتخريب في حين يحتاج شعبنا إلى اليقين وسط انقطاع كهربائي جديد".

وعبّر الفنزويليون عن مدى استيائهم إزاء ما أعلنته الحكومة، وقد لجأ بعضهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي حيث جرى تداول تعليقات ساخرة مثل تحميل مسؤولية الانقطاع لمخلوقات فضائية أو صحون طائرة أرسلها ترامب واليمين الفنزويلي أو لأخطبوط عملاق هاجم محطة غوري.

وفي الشارع بدت ردود فعل الفنزويليين أكثر واقعية، وقد شكك أحدهم في كل ما يقال ويشاع فيما اتّهم آخر الحكومة بعدم إجراء التصليحات اللازمة.

لكنّهم أجمعوا على أن الانقطاع الكهربائي المتكرر يكلّفهم خسائر كبيرة وهو وصمة عار جديدة للبلاد التي تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية ومن أزمة اقتصادية خانقة.

وفي حين أعرب بعضهم عن أمله بأن يؤدي الدعم الأميركي لغوايدو إلى تغيير في البلاد، يشير الصراع الجيوسياسي حول فنزويلا إلى أن التغيير، إن أتى، لن يأتي قريبا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك