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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 04:03 م 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:03

سالفيني ونائب المستشار النمسوي كريستيان فون شتراخه في فيينا الجمعة في ايلول/سبتمبر (afp_tickers)