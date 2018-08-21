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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أغسطس, 2018 01:34 م 21 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:34

رجل يمر من أمام رسم جداري يظهر الشابة الفلسطينية عهد التميمي في بيت لحم بتاريخ 29 تموز/يوليو 2018

قضت محكمة إسرائيلية بسجن شقيق الشابة عهد التميمي التي تحولت إلى رمز للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بعد صفعها جنديين، إثر أدانته برشق جندي بالحجارة، وفق ما أعلن الجيش الثلاثاء.

واعترف وعد التميمي بالدور الذي قام به خلال مواجهات عنيفة في آذار/مارس 2017 عندما أصيب شرطي من حرس الحدود بجروح جراء إلقاء فلسطينيين الحجارة على مركبته، بحسب حكم صدر عن محكمة عسكرية الاثنين.

وورد في وثيقة المحكمة أنه بما أن وعد التميمي تلقى حكما مع وقف التنفيذ لرشقه بالحجارة عناصر أمن إسرائيليين في 2016، حكم عليه بالسجن 14 شهرا جراء حادثة العام 2017 كجزء من اتفاق لتخفيف العقوبة.

ولدى سؤاله في المحكمة إن كان لديه ما يضيفه، قال المتهم البالغ من العمر 22 عاما "لا شيء لدي لأضيفه. لن تكون هناك مرة ثالثة"، وذلك بحسب الحكم الذي نشره الجيش الاسرائيلي الثلاثاء.

ووقعت الحادثة في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة حيث تسكن عائلة التميمي.

أطلق سراح عهد (17 عاما) الشهر الماضي بعدما قضت ثمانية شهور في السجن لقيامها بضرب جنديين إسرائيليين أمام منزل عائلتها في الضفة الغربية.

وأكدت في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن تجربة السجن غيرتها كثيرا لكنها غير نادمة على صفع الجنديين.

وانتشر تسجيل مصور للحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي وسط إشادة من الفلسطينيين قوبل بتنديد من الإسرائيليين الذين اتهموا عائلتها بتحريضها للقيام بذلك.

وانتقدت المجموعات الحقوقية إسرائيل بشدة على مدة عقوبة عهد التميمي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب