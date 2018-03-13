سجن نائب الرئيس الايراني السابق لادانته بالفساد
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
صورة من الارشيف لنائب الرئيس الايراني السابق حميد بقائي في 4 نيسان/ابريل 2017(afp_tickers)
اودع حميد بقائي نائب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد السجن الثلاثاء تنفيذا لحكم قضى بسجنه 15 عاما لادانته بقضايا فساد، كما اوردت وسائل اعلام ايرانية.
وكان حميد بقائي البالغ من العمر 48 عاما نائبا للرئيس المحافظ أحمدي نجاد الذي تولى الرئاسة لولايتين بين العامين 2005 و2013، ومديرا لمكتبه خلال ولايته الثانية. ويقيمان علاقات وثيقة.
وبقائي متهم باختلاس أموال والاستفادة بشكل غير مشروع من مبادلات عامة، وحكم عليه بالسجن 15 عاما.
ونقلت وكالة انباء فارس عن النيابة العامة في طهران ان "شرطيين اوقفوا المحكوم واودعوه السجن".
في العام 2015 سُجن بقائي سبعة أشهر لاسباب غير معروفة. وأثناء توليه مهامه تعرض للتحقيق بتهم ارتكاب مخالفات.
ورفض مجلس صيانة الدستور، السلطة التي تبت في طلبات الترشح للانتخابات، طلب ترشح احمدي نجاد وبقائي للانتخابات الرئاسية في 2017.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب