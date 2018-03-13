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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2018 07:52 م 13 مارس 2018 - آخر تحديث - 19:52

صورة من الارشيف لنائب الرئيس الايراني السابق حميد بقائي في 4 نيسان/ابريل 2017 (afp_tickers)