سعر برميل النفط يقارب 81 دولارا أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014
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شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في قمرها في فيينا في 22 ايلول/سبتمبر 2017(afp_tickers)
وصل سعر برميل النفط الاثنين إلى أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وبلغ حوالى 81 دولارا بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وشريكاتها عدم زيادة الإنتاج على الرغم من ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم تشرين الثاني/نوفمبر دولارين، ليبلغ 80,80 دولارا حوالى الساعة 08,45 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل إلى 80,94 دولارا.
وبذلك تجاوز أعلى متسوى بلغه منذ حوالى أربع سنوات وكان 80,50 دولارا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب