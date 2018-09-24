سعر برميل النفط يقارب 81 دولارا في أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014
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شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في قمرها في فيينا في 22 ايلول/سبتمبر 2017(afp_tickers)
وصل سعر برميل النفط الاثنين إلى أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وبلغ حوالى 81 دولارا بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وشريكاتها عدم زيادة الإنتاج على الرغم من ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم تشرين الثاني/نوفمبر دولارين، ليبلغ 80,94 دولارا قرابة الساعة 08,40 بتوقيت غرينتش.
وبذلك تجاوز أعلى مستوى بلغه منذ حوالى أربع سنوات وكان 80,50 دولارا.
واستقرت عقود تسليم برميل برنت عند 80,85 دولارا، بارتفاع 2,05 دولار عن سعر إقفال يوم الجمعة.
كما ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 1,52 دولارا إلى 72,30 دولارا.
وارتفعت اسعار النفط بعد ان قررت الدول المنتجة في اجتماع عقدته نهاية الأسبوع في الجزائر إبقاء الإنتاج على حاله.
وأعربت لجنة مشتركة بين أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة عن ارتياحها للافاق الحالية لسوق النفط التي تشكل "توازنا سليما بين العرض والطلب".
وأعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن الدول النفطية ستتحرك في "الوقت المناسب" لزيادة انتاجها، ردا على طلب الرئيس الاميركي دونالد ترامب من منظمة اوبك انتاج المزيد من الخام.
وعُقد الاجتماع قبل فرض عقوبات اميركية جديدة على طهران مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الامر الذي من شأنه خفض الصادرات الإيرانية خلال الأشهر المقبلة، ما سيؤدي الى تراجع الكميات المعروضة في الاسواق.
بين الموقعين على الاتفاق اواخر عام 2016 ، السعودية وروسيا، وهما بين أكبر ثلاثة منتجين في العالم مع الولايات المتحدة اضافة الى ايران العضو المؤسس لاوبك.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب