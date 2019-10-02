هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أكتوبر, 2019 08:47 م

متظاهرون مصريون ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة في 20 أيلول/سبتمبر 2019

أعلنت سفارة السودان في القاهرة في بيان أن السلطات المصرية أطلقت سراح طالب سوداني كانت قد أوقفته أواخر أيلول/سبتمبر خلال تظاهرات نادرة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكانت الخرطوم استدعت الأحد الماضي السفير المصري لديها احتجاجا على توقيف الطالب وليد عبد الرحمن حسن سليمان لمشاركته في تظاهرات في مصر.

وتظاهر العشرات في الخرطوم للمطالبة بإطلاق سراحه.

وجاء في بيان السفارة السودانية "تكلّلت المساعي التي ظلت تبذلها وزارة الخارجية والسفارة بالقاهرة خلال الأيام الماضية واتصالاتها ومتابعاتها المستمرة مع السلطات المصرية بإطلاق سراح الطالب السوداني وليد عبد الرحمن حسن سليمان".

وتابع البيان الذي وزّعته السفارة على الصحافيين في الخرطوم أن الطالب "بصحة جيدة وسيغادر الى السودان مساء اليوم الأربعاء".

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