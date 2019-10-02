أعلنت سفارة السودان في القاهرة في بيان أن السلطات المصرية أطلقت سراح طالب سوداني كانت قد أوقفته أواخر أيلول/سبتمبر خلال تظاهرات نادرة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكانت الخرطوم استدعت الأحد الماضي السفير المصري لديها احتجاجا على توقيف الطالب وليد عبد الرحمن حسن سليمان لمشاركته في تظاهرات في مصر.
وتظاهر العشرات في الخرطوم للمطالبة بإطلاق سراحه.
وجاء في بيان السفارة السودانية "تكلّلت المساعي التي ظلت تبذلها وزارة الخارجية والسفارة بالقاهرة خلال الأيام الماضية واتصالاتها ومتابعاتها المستمرة مع السلطات المصرية بإطلاق سراح الطالب السوداني وليد عبد الرحمن حسن سليمان".
وتابع البيان الذي وزّعته السفارة على الصحافيين في الخرطوم أن الطالب "بصحة جيدة وسيغادر الى السودان مساء اليوم الأربعاء".