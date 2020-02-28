هذا المحتوى تم نشره يوم 28 فبراير, 2020 01:30 ص

دعت الولايات المتحدة تركيا الخميس الى أن تستخلص من المواجهات في سوريا مَن هو صديقها الحقيقيّ، والى ان تتخلى عن شراء منظومة دفاع جوي صاروخية من روسيا.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس إلى عقد اجتماع أمني عاجل بعد مقتل 29 جنديًا تركيًا على الأقل في غارة جوية في منطقة إدلب السورية.

وتدعم روسيا هجوما داميا تشنه قوات الرئيس بشار الاسد في إدلب ضد جماعات معارضة تدعمها أنقرة.

وقالت كاي بايلي هاتشيسون السفيرة الاميركية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن الأتراك يجب أن يدركوا "من هو حليفهم الذي بإمكانهم الاعتماد عليه ومن هو العكس".

وبدأت تركيا العضو في الحلف الغربي تسلّم شحنات من منظومة الدفاع الجوي الصاروخية اس-400 من روسيا العام الماضي، على الرغم من التحذيرات الأميركية وإبعاد واشنطن لتركيا عن برنامج تطوير مقاتلات اف-16.

وقالت هاتشيسون لصحافيين في واشنطن "هم يرون حقيقة روسيا، ويرون ما الذي تفعله اليوم، واذا كانوا يهاجمون قوات تركية، عندها يجب ان يتجاوز هذا أي شيء آخر يحدث بين تركيا وروسيا".

وابرمت روسيا اتفاقا مع تركيا عام 2018 لانشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، الا انه لم يصمد منذ ذلك الحين.

وتقول الولايات المتحدة إن منظومة اس-400 ستضر بحلف شمال الأطلسي، عبر السماح لروسيا بتحسين تتبعها لتطور مقاتلة اف-16.

وتشدد روسيا على أنها ستنصب النظام الصاروخي في مناطق لا تحلق فوقها الطائرات الاميركية، وتقول ايضا إنّها لم تشغّل المنظومة حتى الآن، ما يعطي واشنطن أملا بأنّ أنقرة يمكن أن تغيّر رأيها.

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