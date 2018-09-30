محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2018 06:02 ص 30 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 06:02

الشابة الفلسطينية عهد التميمي في أثينا في 22 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)