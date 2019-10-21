هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أكتوبر, 2019 05:27 م

طلبت منظمة "إس أو إس المتوسط" من السلطات الأوروبية أن تحدد لها مرفأ آمنا لانزال 104 مهاجرين نقلتهم الجمعة على متن سفينتها الإنسانية "أوشن فايكينغ" قبالة سواحل ليبيا.

وكانت "أوشن فايكينغ" الاثنين في المياه الدولية قبالة مالطا وطلبت من مراكز تنسيق المساعدات البحرية الايطالية والمالطية تحديد مكان آمن "لانزال 104 ناجين سريعا" كما قالت المنظمة ومقرها مرسيليا (جنوب شرق فرنسا) في بيان.

ولم تعلق السلطات الايطالية والمالطية على الموضوع.

وانقذت السفينة الجمعة الركاب ال104 الذين كانوا على زورق مطاطي على بعد 50 ميلا بحريا من سواحل ليبيا وبينهم 40 قاصرا و30% منهم غير مرافقين وامرأتان حاملان.

وتأتي هذه العملية بعد يومين من انزال 176 مهاجرا في تارانتو (ايطاليا).

وكالعادة اقترحت السلطات الليبية الخميس على السفينة انزال المهاجرين في طرابلس لكن الطاقم رفض. وذكرت المنظمة انه "وفقا للقانون الدولي فان كل المرافىء في ليبيا غير آمنة".

وأضافت "خلال اليومين الماضيين سمعنا عن اعمال عنف وتجاوزات فظيعة في ليبيا". وذكرت المنظمة ان شابا من ساحل العاج في ال23 من العمر قال إنه "يفضل الموت في البحر على العيش في ليبيا".

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