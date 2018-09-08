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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 سبتمبر, 2018 08:29 ص 08 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 08:29

متظاهر عراقي يحمل علما إيرانيا وشخص آخر يضرم النار فيه خلال احتجاجات في البصرة في 7 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)