هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يوليو, 2019 11:23 م

أُطلقت صواريخ يعتقد انها اسرائيلية باتجاه مناطق في جنوب سوريا صباح الأربعاء مستهدفة "مواقع عسكرية" تابعة للنظام السوري أو حلفائه، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد إن "صواريخ يرجح انها اسرائيلية" استهدفت مناطق في جنوب سوريا قريبة من مرتفعات الجولان، بينها "تل الحارة في محافظة درعا ومنطقتي نبع الصخر وتل الأحمر في محافظة القنيطرة".

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد "انطلقت الدفاعات الجوية للنظام بعد صواريخ سقطت بشكل مؤكد بعضها وصل لأهدافه".

وتحدث المرصد عن وقوع "خسائر بشرية ومادية" دون ان يعطي تفاصيل اضافية.

من جهتها أفادت وكالة سانا السورية الرسمية للأنباء أن "العدو الإسرائيلي شن قرابة الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل عدوانا على تل الحارة بريف درعا الغربي وبأن أضرار العدوان اقتصرت على الماديات".

وشنت اسرائيل منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011 مئات الضربات الجوية ضد أهداف ايرانية وأخرى لحزب الله اللبناني التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد، اضافة الى مواقع للجيش السوري.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وأدى الى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

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