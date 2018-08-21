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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أغسطس, 2018 05:39 ص 21 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 05:39

سقطت صواريخ عدة في ساعة مبكرة الثلاثاء بالقرب من الحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية حيث تجري اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين في الحي القديم في المدينة، كما أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية.

ولم تعرف بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي يأتي بعد أيام قليلة على عرض الرئيس الأفغاني اشرف غني على حركة طالبان وقفا لإطلاق النار لثلاثة اشهر.

وقامت طوافات عسكرية باطلاق النار فوق مسجد عيدكاه في حي ركا خانه، حيث تصاعد الدخان فيما قالت الشرطة ووزارة الداخلية إن اشتباكات تجري وسط تواجد أمني مكثف قرب استاد كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش لوكالة فرانس برس "هذا الصباح سيطرت مجموعة من الارهابيين على مبنى في ركا خانه واطلقوا عدة صواريخ باتجاه كابول". وأضاف "أصيب شخصان فيما تشتبك قوات الأمن مع الإرهابيين.

وأكد المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانيكزاي أن اشتباكات جارية قرب المسجد، دون أن يتمكن من تأكيد وقوع إصابات. وقال إن "الشرطة فرضت طوقا أمنية على المنطقة".

وكشف غني عن عرض الحكومة في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال في ساعة متأخرة الاحد قائلا إن قوات الأمن ستلتزم بالهدنة مطلع هذا الأسبوع -- ولكن شرط ان تقوم طالبان بالأمر نفسه.

ورحبت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بعرض الهدنة بعد 17 عاما من الحرب، لكن طالبان لم ترد بعد.

وجاء الاقتراح بعد اسبوع شهد موجة من أعمال العنف في افغانستان، إمع اقتحام مقاتلي طالبان عاصمة ولاية غزنة -- التي تبعد مسافة ساعتين فقط بالسيارة عن كابول -- وتكثيفهم العمليات ضد قوات الأمن في انحاء البلاد، وسط تقارير رجحت مقتل مئات الأشخاص.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب