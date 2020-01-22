هذا المحتوى تم نشره يوم 22 يناير, 2020 11:28 ص

امرأة تغسل اطباقاً في مخيم مؤقت قرب مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس في 21 كانون الثاني/يناير 2020

بدأ سكان الجزر اليونانية التي تأوي أعداداً كبيرة من مخيمات اللاجئين يوماً من الاحتجاجات الأربعاء للمطالبة باخراج آلاف طالبي اللجوء من جزرهم فورا.

وبدأت جزر ليسبوس وساموس وخيوس اضرابا عاما توقفت خلاله الخدمات العامة، ومن المقرر خروج تظاهرات في الشوارع في وقت لاحق من اليوم.

والشعار الرئيسي للاحتجاج هو "نريد استعادة جزرنا، نريد استعادة حياتنا".

ويأوي مخيم موريا، أكبر مخيمات جزر ليسبوس، أكثر من 19 الف طالب لجوء بينما لا يتسع المخيم سوى لنحو 2840 لاجئ.

كما أن الوضع حرج في جزر أخرى، وانتقدت جماعات حقوقية وجمعيات خيرية طبية ظروف المعيشة في المخيمات.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر أعلنت الحكومة خططا لبناء مخيمات أكبر في جزر ليسبوس وخيوس وساموس وكوس وليروس التي يتواجد فيها حاليا نحو 42 الف مهاجر ولاجئ وتشهد اعمال عنف متكررة.

إلا أن المسؤولين المحليين عارضوا تلك الفكرة بشدة وقالوا انهم يرغبون في بناء منشآت أصغر بعد ايواء الاف طالبي اللجوء خلال السنوات الخمس الماضية.

والعام الماضي اصبحت اليونان مرة أخرى نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوروبا والذين فر العديد منهم من الحرب أو الفقر في دول افريقيا جنوب الصحراء وسوريا.

وسجلت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وصول أكثر من 55 ألف شخص بحرا وأكثر من 14 الف عبر الحدود البرية مع تركيا.

ولم يسمح سوى لعدد صغير من هؤلاء العبور إلى البر اليوناني بينما يمضي الباقي أشهرا في المخيمات بانتظار البت في طلباتهم للجوء.

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