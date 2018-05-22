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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2018 11:41 ص 22 مايو 2018 - آخر تحديث - 11:41

في محيط الجامع الأموي، يلتقط ابراهيم محرز صورة مع أصدقائه وينشرها على تطبيق انستغرام مرفقة بتعليق "دمشق آمنة.. سوريا بخير" وذلك بعد ساعات من اعلان الجيش طرد تنظيم الدولة الاسلامية من جنوب العاصمة.

ويقول الشاب الذي تنزه مع أصدقائه حتى وقت متأخر ليل الاثنين في دمشق القديمة لوكالة فرانس برس "عمري 21 عاماً، عشت ثلثه في الحرب، وتزامن بدء فترة شبابي مع الأوضاع الصعبة، لكن الآن بعدما انتهى القصف والعمليات العسكرية، تشعر وكأن عمراً جديداً كتب لك".

ويضيف انه بعد انتهاء الحرب "إنها حياة جديدة".

في ساحة دوار المطار في جنوب دمشق، رفعت صورة كبيرة للرئيس السوري بشار الاسد مرفقة بتعليق "وانتصر الأسد". تتكرر الصورة ذاتها على طول الطريق المؤدي الى ساحة باب مصلّى باتجاه وسط العاصمة. كما تتصدر واجهات عدد من المحال التجارية.

بعد ست سنوات، لم تخل من سقوط القذائف دورياً ودوي المعارك وتحليق الطيران العسكري في الأجواء، تنفس سكان دمشق الصعداء الثلاثاء غداة اعلان الجيش سيطرته على كامل العاصمة اثر طرد تنظيم الدولة الاسلامية من أحياء جنوبية تواجد فيها منذ العام 2015.

وجاء هذا التقدم الميداني بعد أسابيع من سيطرة القوات الحكومية على كافة معاقل الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي قرب دمشق، لتصبح دمشق مع ريفها "آمنة بالكامل" للمرة الأولى منذ العام 2012.

ويعتبر كثيرون من سكان دمشق أن انتهاء الحرب في مدينتهم يشكل مقدمة لانتهاء الحرب التي تعصف بالبلاد منذ العام 2011.

وبعدما كانت الحواجز والنقاط الأمنية في دمشق خصوصاً القريبة من مناطق الاشتباك تتولى التدقيق في الهويات وتجري عمليات تفتيش دقيقة، بات عناصرها يكتفون برفع شارات النصر والتلويح للمارة بعدما أمست المدينة "خالية من الارهابيين"، وفق السلطات السورية.

- "نخب النصر" -

في مطعم يملكه في دمشق القديمة، بدأ نوّار ديّوب (41 عاماً) تحضيرات "استثنائية" لأمسية غنائية ينظمها الخميس المقبل "بنهاية العمليات العسكرية في المدينة". ينهمك في مراسلة زبائنه عبر تطبيق واتساب داعياً اياهم الى شرب "نخب النصر".

ويقول نوّار لفرانس برس "علينا أن ننهي كل الترتيبات قبل حلول يوم الخميس، سيكون الاحتفال هذا الاسبوع مميزاً للغاية والحضور حاشداً"، بعدما حرمته القذائف التي لطالما استهدفت دمشق القديمة ومصدرها الغوطة الشرقية من زبائنه المعتادين.

وتمكنت القوات الحكومية في 14 نيسان/أبريل وبعد شهرين من العمليات العسكرية من السيطرة على الغوطة الشرقية التي كانت تعد أبرز معقل للفصائل المعارضة في دمشق منذ العام 2012.

على هاتفه المحمول، يعاين عمّار خليل (23 عاماً) خارطة لسوريا، مشيراً الى المناطق التي تمكن الجيش من السيطرة عليها في الأشهر الأخيرة.

ويوضح الشاب الجامعي بفخر "بات بإمكانك الآن التوجّه من دمشق إلى ريفها، ومنه إلى حمص (وسط)، مروراً بحماه إذا أردت، والعودة إلى طرطوس وصولاً الى اللاذقية غرباً، دون أن تكون هناك أي خشية أو خوف من الإرهابيين".

ومع بث احدى القنوات التلفزيونية المحلية أغان وطنية مؤيدة للجيش، يسارع خليل الى رفع الصوت.

ويقول ممازحاً "الاستيقاظ على الأغاني الوطنية بكل تأكيد أفضل حالاً من الاستيقاظ على أصوات القصف والانفجارات".

- "بحكم المنتهية" -

وبعدما كان دوي المعارك وتحليق الطائرات قد تراجع نسبياً في دمشق منذ انتهاء معارك الغوطة الشرقية وموافقة الفصائل فيها على اجلاء مقاتليها على دفعات الى شمال البلاد، خيمت أجواء الحرب مجدداً على العاصمة مع بدء العمليات العسكرية في جنوب دمشق قبل أكثر من شهر، والتي ترافقت مع قصف مدفعي وجوي كثيف.

في أزقة دمشق القديمة، يتجوّل زين منصور (20 عاماً) القادم من مدينة جبلة (غرب) للمرة الأولى من "دون قلق".

ويقول لفرانس برس "جئت أول مرة إلى دمشق قبل شهر ونصف الشهر. كان الوضع متأزّماً للغاية مع الكثير من القذائف والشهداء والحرب (..) لكن الوضع الآن مختلف تماماً وبات بإمكاني الذهاب إلى أي مكان أريده".

ورغم أن مدينته الواقعة في محافظة اللاذقية غرباً لم تشهد عمليات عسكرية منذ اندلاع النزاع، إلا أنه كان يتابع تفاصيل الحرب من خلال وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى أن "الجميع يعرف أن المعركة الكبرى كانت في الغوطة الشرقية، ومنذ السيطرة على الغوطة، عرفنا أن الحرب باتت بحكم المنتهية".

في أحد المقاهي القريبة من الجامع الأموي، يجلس فرج سفرجلاني (48 عاماً) على كرسي خشبي برفقة أصحابه، يتبادلون الأحاديث والنقاشات السياسية وهم يلعبون النرد.

ويقول لفرانس برس "انتهت مرحلة من مراحل الحرب، لكن واقع الحال أن هناك مراحل أهم من هذه الحرب تتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب