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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 08:17 ص 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 08:17

رئيس الحكومة الاسترالية الجديد سكوت موريسون يؤدي اليمين أمام الحاكم العام لاستراليا بيتر كوسغروف في مقر الحكومة في كانبيرا، الجمعة 24 آب/اغسطس 2018

أدى سكوت موريسون اليمين الجمعة رئيسا للحكومة في استراليا بعد "انقلاب" داخل الحزب الليبرالي ضد سلفه مالكولم ترنبول داخل الحزب الليبرالي.

وكان موقع ترنبول الذي أطاح هو أيضا بسلفه توني أبوت في ايلول/سبتمبر 2015، أصبح هشا في الأيام الأخيرة بسبب تمرد للجناح اليميني لحزبه الليبرالي (يمين الوسط) الذي يتقدم عليه حزب العمال حاليا في استطلاعات الرأي.

وكان وزير الداخلية السابق بيتر داتون وهو ضابط شرطة سابقة وينتمي لليمين، قاد في الكواليس التمرد داخل الحزب الليبرالي على ترنبول وسياساته الأكثر اعتدالا.

لكن بعد أسبوع من المناورات السياسية في كانبيرا فاز موريسون، الحليف السابق لترنبول والذي تولى وزارة الخزانة، في تصويت حزبي ب45 صوتا مقابل 40 لداتون. وأدى اليمين رسميا رئيسا للحكومة في ساعة متأخرة الجمعة خلال مراسم في العاصمة.

وأدى وزير البيئة جوش فرايدنبرغ -- الذي انتخب نائبا لزعيم الحزب الليبرالي -- اليمين وزيرا للخزانة.

وكان موريسون (50 عاما) المسيحي الانجيلي المؤمن يتولى وزارة الخزانة منذ ايلول/سبتمبر 2015. وتعتبر هذه الحقيبة في أغلب الاحيان مرحلة باتجاه منصب رئيس الحكومة. وكان ترنبول يشغل المنصب نفسه قبل أن يصبح رئيسا للوزراء.

لكن موريسون الذي يعد أكثر يمينية من سلفه المعتدل، معروف خصوصا بعمله على رأس وزارة الهجرة في 2013 و2014 عندما أطلق عملية "حدود سيادية" لرد المهاجرين عن التوجه بحرا إلى استراليا.

- "ولاء مطلق" -

تتبع استراليا سياسة قاسية جدا حيال اللاجئين إذ تقوم بحريتها باعتراض سفن المهاجرين السريين وترسلهم إلى نقاط عبور، وفي أغلب الأحيان إلى أندونيسيا.

أما اللاجئون الذين ينجحون في الوصول إلى شواطئها، فيوضعون الى ما لا نهاية في مخيمات احتجاز في جزر مثل بابوا غينيا الجديدة أو ناورو، في إجراءات تدينها باستمرار منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان.

واعترف داتون الذي كان قد تولى حقيبة الهجرة بعد موريسون ثم أصبح وزيرا للداخلية التي تشرف على الشرطة والاستخبارات، بهزيمته.

وقال داتون بعد التصويت إن "موقفي الآن هو إعلان ولائي المطلق لسكوت موريسون". وكان ترنبول اتهم داتون خلال الأسبوع الجاري بقيادة حملة ترهيب لاقالته.

وقرار ترنبول اعتزال السياسة يفضي إلى تنظيم انتخابات جزئية في دائرته بسيدني، وهو حدث ليس بسيطا لتحالف حاكم يتمتع بغالبية لا تتجاوز المقعد الواحد.

ورأى رئيس الوزراء السابق توني ابوت الذي يعد إلى حد كبير مدبر "الانقلاب" أنه بات من المهم "انقاذ الحكومة" قبل عام من الانتخابات الوطنية.

- استراليا "تستحق أفضل من ذلك" -

خرجت الأزمة إلى العلن الاثنين عندما اضطر رئيس الحكومة الذي يعتبر معتدلا في الحزب الليبرالي، لسحب مشروع إدراج هدف استراليا في مجال خفض انبعاثات الغاز المسببة للدفيئة، في قانون وذلك في غياب اي دعم من معسكره.

وفي تصويت داخلي أول تمكن رئيس الوزراء من انقاذ منصبه بفارق ضئيل. لكنه قال إنه لن يشارك في اقتراع ثان إذا طلبت الغالبية إجراءه.

وأعلن داتون الخميس أنه جمع هذه الأغلبية، وحدد بذلك مصير ترنبول.

ومنذ وصول العمالي كيفن راد في 2007 إلى رئاسة الحكومة بعد عقد من حكم الليبرالي جون هاورد، شهدت استراليا تعاقبا لرؤساء الحكومة.

وأطاحت العمالية جوليا غيلارد بكيفن راد الذي عاد إلى السلطة في 2013 ثم تخلى عنها بعد انتخابات بعد أشهر لتوني أبوت الذي اطاحه ترنبول.

ويشعر جزء كبير من السكان بالاستياء من عدم الاستقرار هذا، إلى درجة أن وزيرا رأى الجمعة أنه من الضروري تقديم اعتذارات.

وكتب دارن تشيستر في تغريدة على تويتر الذي يشارك حزبه الوطني في التحالف الحاكم "استراليا ندين لك باعتذارات".

وأضاف "تستحق أفضل من الكثير من الأمور التي فعلها برلماننا الفدرالي في السنوات العشر الأخيرة".

مب/اا-غد/نور

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب