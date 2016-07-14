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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 يوليو, 2016 03:50 م 14 يوليو 2016 - آخر تحديث - 15:50

الرئيس سلفا كير (يمين) ونائبه رياك مشار في جوبا في 8 تموز/يوليو 2016 (afp_tickers)