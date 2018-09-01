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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 سبتمبر, 2018 11:56 م 01 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 23:56

صورة نشرها "الإعلام الحربي المركزي" المرتبط بالحكومة السورية بتاريخ 10 أيار/مايو 2018 تظهر بحسب المصدر الدفاعات الجوية السورية تعترض صواريخ اسرائيلية فوق دمشق (afp_tickers)