سماع دوي انفجارات عنيفة في محيط مطار المزة العسكري قرب دمشق
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صورة نشرها "الإعلام الحربي المركزي" المرتبط بالحكومة السورية بتاريخ 10 أيار/مايو 2018 تظهر بحسب المصدر الدفاعات الجوية السورية تعترض صواريخ اسرائيلية فوق دمشق(afp_tickers)
سُمع دويّ انفجارات عنيفة ليل السبت في محيط مطار المزة العسكري التابع للنظام السوري قرب العاصمة دمشق، وفيما تحدّث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "استهداف صاروخي إسرائيلي" محتمل، نقلت وسائل إعلام حكومية أنّ الأمر يتعلق "بانفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي".
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إنّ هناك "استهدافًا صاروخيًّا يُرجّح أنه إسرائيلي على مطار المزة العسكري أصاب مستودع ذخائر في المطار، الأمر الذي أدى إلى انفجارات عنيفة متتالية".
ويقع مطار المزة العسكري غرب دمشق، ويُعدّ مقرًّا للاستخبارات الجوّية السورية.
من جهتها نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" ليل السبت عن مصدر عسكري نفيه "تعرّض مطار المزة لأيّ عدوان إسرائيلي".
وقال المصدر إنّ مطار المزة "لم يتعرّض لأي عدوان إسرائيلي، وإنّ الأصوات التي سُمعت تعود لانفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي".
ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، قصفت اسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية للجيش السوري وأخرى لحزب الله في سوريا. واستهدف القصف الإسرائيلي مؤخراً أهدفاً إيرانية.
وكانت دمشق اتهمت إسرائيل في الثامن من تموز/يوليو بقصف مطار التيفور العسكري في وسط البلاد، وتكرر الأمر في الـ12 منه وأعلنت اسرائيل وقتها أنها ضربت ثلاثة مواقع عسكرية في جنوب سوريا. وأعلنت دمشق في الحادثتين أن دفاعاتها الجوية تصدّت للصواريخ الإسرائيلية.
وكرّرت إسرائيل الأربعاء تهديداتها بمهاجمة أهداف عسكرية إيرانية في سوريا ومواقع للجيش السوري، بعد الإعلان عن اتفاق للتعاون العسكري بين نظام بشار الأسد وطهران.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنّ "جيش الدفاع الإسرائيلي سيُواصل القيام بعمل قوي وحازم ضدّ أيّ محاولات إيرانية لتمركز قوات وأنظمة أسلحة متطورة في سوريا".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب