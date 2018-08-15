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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أغسطس, 2018 05:54 ص 15 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 05:54

واجه عضو في مجلس الشيوخ ادانات شديدة الأربعاء بعدما تحدث عن "حل نهائي" للهجرة ودعا إلى العودة إلى سياسة "استراليا البيضاء" التي تشجع استقبال "الاوروبيين المسيحيين".

وفاجأ السناتور عن كوينزلاند فريجر أنينغ البرلمانيين عندما أورد في خطاب عبارة شهيرة كانت تستخدم في عهد أدولف هتلر للإشارة ألى القضاء على اليهود في أوروبا.

كما أثار استياء المعارضة بدعوته إلى منع دخول المهاجرين المسلمين ودفاعه عن سياسة الهجرة لاستراليا البيضاء التي طبقت لسبع سنوات اعتبارا من 1901.

وقال أنينغ الذي كان عضوا في "حزب أمة واحدة" الشعبوي وينتمي حاليا إلى "حزب كاتر الاسترالي" في مجلس الشيوخ "من حقنا كأمة أن نصّر على أن يعكس الذين يسمح لهم بالقدوم إلى هنا، التكوين الأوروبي المسيحي التاريخي للمجتمع الاسترالي".

وأضاف أن "الذين يأتون إلى هنا يجب أن يندمجوا"، مشيرا إلى أن "التنوع الاتني الثقافي (...) ارتفع إلى مستويات خطيرة جدا في بعض الضواحي".

وتابع "في رد مباشر على ذلك، بات +التمييز الذاتي+ بما في ذلك لبيض يفرون من المناطق الأفقر في الضواحي، هو السائد".

ودعا أنينغ إلى خفض عدد المهاجرين ومنع قبول المسلمين، مبررا ذلك بالقول أنهم "أظهروا باستمرار أنهم الأقل قدرة على الاندماج" في المجتمع.

وأضاف "صحيح أن المسلمين ليسوا جميعهم إرهابيين، لكن كل الإرهابيين اليوم مسلمون، فلماذا يمكن لأحد أن يجلب مزيدا منهم إلى هنا؟".

وما زالت الهجرة قضية كبرى في استراليا حيث تثير قلقا بسبب تأثيرها على الوظائف واكتظاظا في المدن الكبرى.

وتشير أرقام نشرت الشهر الماضي إلى أن عدد المهاجرين بلغ العام الماضي أدنى مستوى له منذ عشر سنوات مع تشديد اجراءات القبول. وقد وصل إلى 162 الف شخص متراجعا عشرين ألفا.

وأثارت تصريحات أنينغ ردودا من كل السياسيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة مالكولم ترنبول الذي شدد على أن استراليا هي واحد من أنجح المجتمعات المتعددة الثقافات في العالم.

وقال "لذلك نرفض وندين العنصرية بأي شكل كانت وتصريحات السناتور أنينغ مدانة ومرفوضة من قبلنا جميعا".

أما زعيم المعارضة العمالية بيل شورتن فقد رأى الخطاب "مسيئا لبرلماننا"، بينما قال السناتور المستقل ديرين هينش إنه "بالكاد قد تكون هناك مجموعة من الاستراليين لم تغضبهم" تصريحات أنينغ.

وحتى بولين هانسون التي تقود حزب أمة واحدة الذي يدعو إلى وقف الهجرة وتعترض على الاسلام، رأت أن أنينغ ذهب بعيدا جدا. وقالت "إذا كانت لديكم مآخذ على ما قاله فريجر أنينغ فلا توجهوها لي". وأضافت "لا شأن لي بذلك".

وعلى الرغم من الانتقادات لم يشعر أنينغ بالأسف وأكد الأربعاء إنه لم يكن على علم بعلاقة عبارة "الحل النهائي" وألمانيا النازية.

وقال "لن أعبر عن أسفي لأي شىء وان أعتذر عن أي شىء قلته".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب