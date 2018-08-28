محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أغسطس, 2018 09:09 ص 28 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 09:09

طفل سوري نزح مع عائلته من ريف الرقة، يحمل الخبز في مخيم في قرية عين عيسى في 11 تموز/يوليو 2017 (afp_tickers)