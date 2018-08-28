سوريا جاهزة لعودة مليون لاجئ (موسكو)
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طفل سوري نزح مع عائلته من ريف الرقة، يحمل الخبز في مخيم في قرية عين عيسى في 11 تموز/يوليو 2017(afp_tickers)
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء أن السلطات السورية ستكون جاهزة لعودة مليون لاجئ في أعقاب أعمال إعادة الإعمار التي تدعمها موسكو.
وقال سيرغي شويغو في تصريحات نشرتها وكالات الأنباء الروسية إنه "منذ 2015، عندما بدأ تحرير بلدات وقرى تدريجيا، عاد أكثر من مليون شخص إلى ديارهم".
وأضاف للصحافيين "تم الان خلق كل فرصة لعودة حوالى مليون لاجئ آخرين".
وتابع "إن أعمال إعادة بناء البنية التحتية مستمرة، إعادة بناء طرق النقل ونقاط أمنية كي تتمكن سوريا من البدء في استقبال لاجئين".
وتدخلت روسيا الحليف الرئيسي لنظام بشار الاسد عسكريا في سوريا منذ ايلول/سبتمبر 2015 الأمر الذي أتاح استعادة أراض استولى عليها تنظيم الدولة الاسلامية وإضعاف المجموعات المسلحة الى حد كبير.
والحرب التي اندلعت في 2011 وتعد من الأكثر دمارا منذ الحرب العالمية الثانية، أدت إلى نزوح أكثر من نصف الشعب السوري بينهم أكثر من نصف مليون خارج أراضيها.
وفر معظمهم إلى دول مجاورة وخصوصا إلى تركيا والأردن ولبنان.
وناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب عودة اللاجئين في قمة في هلسنكي الشهر الماضي.
وقالت موسكو فيما بعد إنها اقترحت على واشنطن خطة للتعاون في مسألة عودتهم إلى سوريا، لكن التفاصيل لم تؤكد بعد.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب