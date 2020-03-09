هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مارس, 2020 02:19 م

صورة التقطت بتاريخ 7 آذار/مارس 2020 تظهر السفينة السياحية في النيل التي ظهر عليها فيروس كورونا المستجد وهي راسية في الأقصر

عُزل سياح فرنسيون وأميركيون وهنود منذ الخميس على متن باخرة في النيل بالأقصر بجنوب مصر بعد إخلاء مصابين بفيروس كورونا المستجد من السفينة، وباتوا يشعرون ب "القلق" على مصيرهم ومصير أقاربهم الذين نقلوا الى المستشفى.

ورست "ايه-سارة"، وهي باخرة سياحية من ثلاثة أدوار، في الاقصر ووضعت تحت رقابة مشددة من الشرطة منذ الجمعة، وفق ركاب أجبروا على أن يبقوا على متنها اثر اخلاء أشخاص مصابين.

وجاء عزل السفينة التي يوجد على متنها عشرات السياح بعد اكتشاف العديد من حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد بين ركابها نهاية الاسبوع الماضي.

وتم نقل 33 راكبا و12 من أفراد طاقم الباخرة المصابين بالفيروس خلال عطلة نهاية الاسبوع الى المستشفى المخصصة للعزل في مرسي مطروح (شمال غرب مصر)، بحسب وزارة الصحة المصرية.

وبقي الركاب وأفراد الطاقم الذين جاءت تحليلاتهم سلبية للفيروس على متن الباخرة، بحسب ركاب اتصلت بهم فرانس برس ومصادر دبلوماسية عدة.

- "نحن قلقون"-

وكانت الباخرة تقل 101 سائح أجنبي و70 مصريا، بحسب السلطات المصرية.

وقال فيليب جوييه (54 سنة) أحد أعضاء مجموعة من السياح الفرنسيين كانوا يقومون برحلة على متن هذه الباخرة على النيل "هناك ما يقرب من 80 شخصا على السفينة من الركاب وأفراد الطاقم وسيظلون معزولين على متنها لمدة 14 يوما".

وأضاف جوييه لفرانس برس عبر الهاتف أنه تم نقل زوجته الى مستشفى العزل في مرسي مطروح.

وأكد جروييه أن الباخرة أبعدت عن المرسى الجمعة في حين كان ينبغي أن يزور السياح معبدا في الأقصر وتم اجراء تحاليل طبية للركاب.

وتابع "لم نتلق تفسيرات في بداية الأمر عن سبب إبعاد الباخرة" ، موضحا أنه لم يتمكن من الاتصال بزوجته المحتجزة في المستشفى.

وقال "نحن قلقون، الناس كانت تفضل أن تبقى معزولة في بيوتها".

ووفق جروييه، يوجد قرابة 30 فرنسيا على متن الباخرة بينما تم نقل قرابة 15 الى المستشفى.

ولم يتسن الاتصال بأي مصدر دبلوماسي فرنسي صباح الاثنين لتأكيد هذه الأخبار.

وكان سائح فرنسي آخر موجود على متن السفينة، لوكا بونامي كتب رسالة استغاثة السبت على فيسبوك يشكو فيها من الظروف التي تم عزلهم فيها.

والاثنين أكد بونامي لفرانس برس أنه مايزال على متن الباخرة وأنه لم يتلق "اي رسالة أو اتصال هاتفي".

كما يوجد على متن الباخرة أميركيون وهنود. وقال المتحدث باسم السفارة الأميركية سام فيربرغ لفرانس برس "نحن على اتصال مع الركاب الأميركيين المتواجدين على الباخرة" ولكنه لم يحدد عددهم.

ومساء الأحد، أكدت سفارة الهند في القاهرة وجود مواطنين هنود على السفينة في تدوينة على تويتر.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية الأحد أول وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد في قارة افريقيا، موضحة أن سائحا المانيا فارق الحياة في مدينة الغردقة (على البحر الاحمر).

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