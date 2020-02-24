هذا المحتوى تم نشره يوم 24 فبراير, 2020 02:44 م

دورية للشرطة خلال كرنفال في دوسلدورف في غرب ألمانيا في 24 شباط/فبراير 2020

صدمت سيارة الإثنين مسيرة كرنفال في فولكمارسن بوسط ألمانيا موقعة "العديد من الجرحى"، على ما أعلنت الشرطة المحلية.

وأفادت الشرطة أنه تم "توقيف" سائق السيارة بدون أن تكشف أي تفاصيل حول ظروف الحادث أو دوافع المشتبه به في وقت يحتفل قسم من ألمانيا بـ"اثنين الورود" ضمن فعاليات الكرنفال.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن سيارة مرسيدس رماديّة صدمت الحشد، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن عشرة اشخاص بينهم أطفال.

وكان العديد من المصابين ممددين أرضا فيما انتشرت فرق الإسعاف بكثافة في القرية البالغ عدد سكانها سبعة آلاف في مقاطعة هيسي.

وأوردت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن شهود أن السيارة صدمت الحشد قرابة الساعة 14,30 (13,30 ت غ).

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك