هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2019 02:19 م

جنديا كوريان شماليان يحرسان صاروخ اونها-3 في محطة سوهاي لإطلاق الصواريخ في 8 نيسان/ابريل 2012

قال الجيش الكوري الجنوبي الاثنين إنه يراقب من كثب منشآت كوريا الشمالية بعد أن أثارت سلسلة من الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية مخاوف دولية أن بيونغ يانغ قد تكون تستعد لإطلاق صاروخ طويل المدى أو إطلاق صاروخ في الفضاء.

وتشير التحليلات إلى زيادة النشاط في موقعين رئيسيين هما منشأة ساموندونغ لأبحاث الصواريخ ومنشأة سوهاي لاختبار الصواريخ. ويمكن أن يؤدي أي إطلاق إلى عرقلة المحادثات حول إزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وصرح الناطق باسم رئيس هيئة الأركان المشتركة كيم جون-راك أن كوريا الجنوبية "ترصد من كثب وتدرس جميع النشاطات لسيناريوهات مختلفة من بينها إطلاق صاروخ" عبر الحدود بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة.

وأظهرت صور أقمار اصطناعية التقطت في 22 شباط/فبراير سيارات وشاحنات في الموقع إضافة إلى قاطرات ورافعات في الساحة، بحسب موقع "ان بي آر" الأميركي الإخباري.

وقال جيفري لويس الباحث في معهد "ميدلبيري للدراسات الدولية" في موتيري "عندما تجمع هذه الأمور معا تتضح لك صورة ما يبدو عليه الوضع عندما يكون الكوريون الشماليون وسط عملية بناء صاروخ".

وتقع منشأة ساموندونغ على مشارف بيونغ يانغ وشيدت في العام 2012 لدعم تطوير صواريخ طويلة المدى وعربات إطلاق صواريخ في الفضاء.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وافق العام الماضي على إغلاق موقع سوهاي في قمة مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن في بيونغ يانغ.

وأظهرت صور أقمار اصطناعية في آب/اغسطس عمالا يفككون منصة اختبار محركات في المنشأة.

إلا أن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أشار الأسبوع الماضي إلى أن عملية إعادة البناء تتقدم بسرعة في المنشأة.

وقال إن العمل بدأ قبل القمة الفاشلة الشهر الماضي في هانوي بين كيم وترامب.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك