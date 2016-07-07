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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 يوليو, 2016 10:43 ص 07 يوليو 2016 - آخر تحديث - 10:43

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في بيونغ يانغ (afp_tickers)