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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 سبتمبر, 2018 10:14 ص 13 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:14

وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ وا متحدثة خلال المنتدى الاقتصادي لرابطة دول جنوب شرق اسيا في هانوي في 13 ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)