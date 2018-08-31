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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس, 2018 10:57 ص 31 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:57

الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان (يمين) خلال قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

يوفد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان مبعوثا خاصا الى بيونغ يانغ الاربعاء المقبل لبحث خطط عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون حول نزع الاسلحة النووية.

وأعلن كيم ايوي-كيوم المتحدث باسم الرئيس الكوري الجنوبي للصحافيين الجمعة ان المبعوث الذي لم تكشف هويته سيزور بيونغ يانغ في 5 أيلول/سبتمبر.

اقترحت سيول هذه الزيارة صباح الجمعة ووافقت عليها بيونغ يانغ بعد ساعات، كما أوضح كيم ايوي كيوم.

وبين الاسماء المتداولة رئيس الاستخبارات الكورية الجنوبية سوه هون او مستشار الامن القومي للرئيس الكوري الجنوبي شونغ ايوي-يونغ بحسب ما أفادت عدة تقارير إعلامية.

وقال المتحدث إن "المبعوث سيجري محادثات موسعة حول برنامج عمل مفصّل للقمة بين الكوريتين وتطوير العلاقات الثنائية ونزع الاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية".

التقى مون وكيم مرتين حتى الان، الاولى حين عقدا قمة تاريخية في نيسان/ابريل في بلدة بانمونجوم الحدودية. وكانت تلك المرة الاولى التي يعبر فيها الزعيم الكوري الشمالي الى الجنوب.

والتقيا مرة ثانية في بانمونجوم أيضا في سياق مساعي انقاذ قمة بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الاميركي دونالد ترامب، عقدت في نهاية المطاف في سنغافورة.

واتفقا ايضا على عقد قمة ثالثة في بيونغ يانغ في موعد لم يحدد خلال ايلول/سبتمبر.

- جهود في مأزق -

يأتي الاعلان الجمعة فيما يبدو ان الجهود الاميركية لكبح جماح كوريا الشمالية تراوح مكانها منذ أسابيع.

ففي حزيران/يونيو تعهد ترامب وكيم بالعمل في اتجاه "نزع كامل للاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية" رغم ان بيانهما المشترك لم يعط تفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك.

لكن بيونغ يانغ تندد منذ ذلك الحين بمطالبة واشنطن بالنزع الكامل الذي يمكن التحقق منه ولا عودة عنه لأسلحتها النووية، فيما أعلنت الوكالة الدولية لطاقة الذرية في تقرير أصدره في الاونة الاخيرة أنه ليس هناك مؤشرات تدل على ان كوريا الشمالية أوقفت أنشطتها النووية.

والاسبوع الماضي أمر ترامب وزير خارجيته مايك بومبيو بالغاء زيارة كانت مقررة الى بيونغ يانغ، قائلا إن الصين لا تساهم بشكل كاف في عملية نزع الاسلحة النووية بسبب موقف واشنطن المتشدد في مسألة التجارة.

والاربعاء قال الرئيس الاميركي إن "الصين تعقّد الأمور في شكل كبير على صعيد العلاقات مع كوريا الشمالية (...) إن جزءاً من المشكلة مع كوريا الشمالية مرتبط بالخلافات التجارية مع الصين".

وصرّح بومبيو الثلاثاء أن "أميركا ستكون مستعدة للتباحث" حين يتضح ان الزعيم الكوري الشمالي "مستعد للوفاء بالتزام نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية في شكل تام".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن بيونغ يانغ بعثت رسالة إلى بومبيو رأى مسؤولون أميركيون أنها عدائية، الأمر الذي دفع بومبيو إلى إلغاء الزيارة رغم أن المحتوى الدقيق للرسالة غير معروف.

والرئيس الكوري الجنوبي الذي دعا على الدوام الى الحوار مع بيونغ يانغ، يشدد باستمرار على ضرورة استئناف التعاون بين الكوريتين، ما يضع إدارته في موقف حرج مع واشنطن.

وأعلن مكتب مون الاسبوع الماضي انه يمكن تأخير فتح مكتب ارتباط في كوريا الشمالية كان مرتقبا في وقت وشيك، بعد الغاء زيارة بومبيو بشكل مفاجىء.

وقد أثار احتمال فتح المكتب الذي كان يفترض ان يكون في مدينة كايسونغ الحدودية الكورية الشمالية قلقا من ان يشكل نقل المعدات اليه هناك انتهاكا للعقوبات التي تفرضها الامم المتحدة على الشمال بسبب تجاربها النووية والصاروخية.

وخلص المتحدث الكوري الجنوبي الى القول "نظراص لأن القمة ستعقد في مثل هذا الظرف المهم، تقرر إيفاد مبعوث خاص لاجراء المزيد من المحادثات المكثفة" مضيفا ان سيول وواشنطن "تجريان مشاورات وثيقة".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب