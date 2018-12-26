شخصان يحملان أسلحةً مزيفة يثيران الهلع في مطار شارل ديغول بباريس

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 ديسمبر, 2018 11:12 ص

أثار شخصان يحملان أسلحة مزيفة الهلع في مطار رواسي-شارل ديغول في فرنسا صباح الأربعاء، قبل أن تقوم قوات خاصة من الشرطة باستجوابهما لاحقاً، وفق مصادر مقربة من التحقيق.

وحوالى الساعة 07,30 بتوقيت غرينتش، أطلق أحد المسافرين تحذيراً "بعدما رأى شخصين لا يتحدثان الفرنسية ويحملان سلاحين في علبتهما"، وفق ما قالت المصادر.

وأكد أحد المصادر أن "هلعاً أثير بين الركاب عند البوابة رقم اثنين عندما لاحظوا وجود الأسلحة". وتدخلت الشرطة لتستجوب الشخصين "بسهولة"، وفق ما أوضح مصدر في الشرطة.

وأوضح مصدر آخر من المطار أن الأسلحة التي كانت بحوزة الشخصين هي من نوع "ايرسوفت"، وهي مسدسات "مقلّدة" للمسدسات الفعلية. واعتبر حاملا الأسلحة المزيفة بأنهما "مسلحان"، وفق المصدر.

وتم إخلاء البواية رقم 2، حيث كان فريق أمني متواجد أصلاً لفحص حقيبةِ سفر متروكة.

وأعيد فتح المطار عند الساعة 08,15 ت غ.

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