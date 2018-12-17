شرطة البرتغال تستعد لتظاهرات مستلهمة من "السترات الصفراء" في فرنسا

هذا المحتوى تم نشره يوم 17 ديسمبر, 2018 03:23 م

متظاهرون من السترات الصفراء يشعلون النار للتدفئة في باريس في 15 كانون الأول/ديسمبر 2018

أعلنت الشرطة البرتغالية الاثنين أنها أعدت "الاجراءات الأمنية الملائمة" لتواجه الجمعة المقبل اليوم الاول من تظاهرات مستلهمة من حركة "السترات الصفراء" الفرنسية، مشيرة الى أنها تتوقع "تعبئة كبيرة".

وقالت الشرطة أنه "بالنظر الى معلومات نشرت عن تظاهرات ومسيرات وأعمال أخرى احتجاجية على الطريق العامة في 21 كانون الأول/ديسمبر"، فانها تطلب من وسائل الاعلام أن تذكر بأن أي تجمع "يجب أن يتم الابلاغ عنه خطيا قبل يومين" لدى السلطات المحلية.

وأضافت أن "الشرطة تطلب من جميع المواطنين الذين يقررون ممارسة حقهم في التظاهر أن يفعلوا ذلك بشكل سلمي وضمن احترام للقانون".

وقال الكسندر كويمبيرا المتحدث باسم الشرطة الوطنية "نحن لا نتوقع مشاكل أو عنفا لكننا نتوقع تعبئة كبيرة في كل أنحاء البلاد".

وأوضح أن السلطات اتصلت بمنظمي التظاهرات في العاصمة لشبونة ومدينتي بورتو وبراغا الشماليتين.

وجاء رد فعل الشرطة إثر معلومات صحافية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عن دعوات عدة للتظاهر وجهها رواد إنترنت يرغبون في تقليد حركة "السترات الصفراء" الفرنسية.

ويطالب المحتجون بخفض الضرائب ورفع الأجور وخفض أسعار المحروقات وتحسين خدمات الصحة العامة.

ونبه قائد الشرطة الى أن "قطع الطريق في البرتغال عمل غير قانوني ولن تسمح الشرطة به".

يشار الى ان التظاهرات واعمال العنف تراجعت السبت الماضي في فرنسا بعد شهر من بدء حركة الاحتجاج ، لكن محتجين لا يزالون يغلقون العديد من الطرق.

وشطب من موقع فيسبوك حدث يدعو الى "شل البرتغال" بعدما أبدى نحو 14 الف شخص استعدادهم للتظاهر في 21 كانون الاول/ديسمبر.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك