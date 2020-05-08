هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مايو, 2020 07:56 م

غريغوري ماك مايكل ونجله ترافيس، صورة التقطتها لهما الشرطة يوم 7 أيار/مايو 2020 عقب ايقافهما بتهمة قتل شاب أسود في ولاية جورجيا

أكدت شرطة ولاية جورجيا الأميركية أن الأدلة "أكثر من كافية" لاتهام رجلين أبيضين بقتل شاب أسود كان يمارس رياضة الجري، لكنها لم توضح سبب مرور 74 يوما قبل أن يتم توقيفهما.

ووضع غريغوري ماك مايكل (64 عاما) وابنه ترافيس (34 عاما) قيد التوقيف ووجهت إليهما تهمة قتل أحمد أربيري (25 عاما) يوم 23 شباط/فبراير في مدينة برونزويك جنوب البلاد التي لها تاريخ طويل حافل بالعنصرية.

وأثارت القضية استياء شديدا في بلد تهزه أعمال عنف عنصرية باستمرار.

وتجمع مئات المتظاهرين الذين غطوا وجوههم لحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجد أمام محكمة المدينة، رافعين لافتات كتب على بعضها "هل ممارسة رياضة الجري غير قانونية للسود؟".

وبسبب وباء كوفيد-19 انتقلت التعبئة إلى وسائل التواصل الاجتماعي حيث أطلقت رسائل مع صور للمستخدمين بلباس الجري، تحت شعار "أجري مع مود" اسم الشاب الذي قتل.

وفي مؤتمر صحافي أكد قائد شرطة جورجيا فيك رينولدز الذي كلف مكتبه القضية مساء الثلاثاء بعد بث تسجيل فيديو للجريمة أن العناصر لاتهام الرجلين "أكثر من كافية". وأضاف أن فرقه قامت بعملية التوقيف خلال 36 ساعة من ذلك.

وأكد أن التحقيق لم ينته وأنه من الممكن توقيف آخرين، موضحا أن المحققين مهتمون خصوصا بالرجل الذي قام بتسجيل لقطات الفيديو.

لكن رينولدز أكد أن التحقيقات ستتركز على جريمة القتل فقط ولن تهتم بأسباب عدم تحرك الشرطة المحلية والمدعين بسرعة.

- فيديو "مزعج" -

قالت الصحف إن غريغوري ماك مايكل وهو شرطي متقاعد عمل فترة طويلة محققا لصالح النيابة العامة المحلية. وقد اعتذر أول مدعيين عامين كلفا القضية، لكن الثاني من بينهما استغرق وقتا طويلا ليتخذ هذا القرار.

وتم تحريك القضية عقب نشر محامي عائلة أحمد أربيري الثلاثاء تسجيل فيديو يوثق الجريمة، وانتشر بسرعة.

ويظهر الشاب في الفيديو وهو يجري في طريق. وبينما كان يحاول الالتفاف حول سيارة بيك آب يقف أمامها رجل، قام آخر باعتراض طريقه وامساكه من رقبته، ثم سمعت ثلاثة عيارات نارية.

واثارت اللقطات صدمة كبيرة وتعبئة شاركت فيها شخصيات عديدة مثل نجم كرة السلة ليبرون جيمس والممثلة زوي كرافيتس.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جهته في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة إنها لقطات "مزعجة جدا". ,اضاف "إنه وضع مزعج جدا".

ووفق تقرير الشرطة، قال غريغوري ماك مايكل إنه اعتقد أن أربيري لصّ ينشط في الحي ويرصد منزله. وأضاف أنه تابعه برفقة نجله وهما مسلحان ثم تطورت الأمور إلى الأسوأ.

من جهتها، تقول عائلة الضحية إنه كان يمارس رياضة الجري وأنه ضحية جريمة عنصرية.

وجورجيا هي واحدة من خمس ولايات لا تنص قوانينها على ظروف مشددة للجرائم التي ترتكب بدوافع كراهية عنصرية. وقد طالبت أصوات عديدة القضاء الفدرالي بالتدخل.

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