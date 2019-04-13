هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أبريل, 2019 03:14 م

مشهد عام لمجلس العموم في وسط لندن في 27 آذار/مارس 2019

أطلقت الشرطة البريطانية النار أمام سفارة أوكرانيا في لندن السبت بعد أن صدمت احدى السيارات وبشكل متكرر سيارة السفير التي كانت متوقفة، وبعد ذلك توجهت نحو الضباط الذين تم استدعاؤهم إلى الموقع.

ولم يصب أي موظف دبلوماسي في الحادثة، ولم يصب كذلك المشتبه به وهو في الاربعينات من العمر، ولكن تم نقله إلى المستشفى كإجراء احترازي بعد اعتقاله، بحسب الشرطة.

ووقع الحادث قرابة الساعة 8,30 صباحا (07,30 ت غ) في منطقة هولاند بارك الراقية، ولا يتعامل معه الشرطة على أنه حادث ارهابي.

وأفاد بيان للسفارة أن "السيارة الرسمية لسفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة تعرضت للصدم بشكل متعمد اثناء توقفها أمام السفارة الأوكرانية".

وقالت إنه تم استدعاء الشرطة التي سارعت إلى محاصرة سيارة المشتبه به الذي صدم سيارة السفير مجددا.

وأضاف البيان أنه "ردا على ذلك اضطرت الشرطة إلى إطلاق النار على سيارة الجاني".

وتابع لم يصب أي موظف بالسفارة بجروح".

وفي وقت لاحق، أكدت شرطة لندن أن سيارة صدمت عددا من السيارات المتوقفة بالقرب من السفارة الأوكرانية.

وقالت في بيان إنه "عند الوصول إلى الموقع، قاد المشتبه به السيارة باتجاه عناصر الشرطة".

واضافت "تم وقف السيارة واعتقال رجل في الاربعينيات من العمر ... ونقل الى مستشفى لندن المركزي كإجراء احترازي. ولم يصب بجروح".

وأكدت أنه "لا يتم التعامل مع الحادث على أنه ارهابي".

وقال اندي ووكر ضابط الشرطة إنه سيتم فتح تحقيق في إطلاق الشرطة النار، بحسب الاجراءات المتبعة.

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